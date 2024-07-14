Он заявил, что готов поддерживать все инициативы для мира между украинцами и россиянами.

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Москва остается для его страны важными союзником и стратегическим партнером, поэтому при его руководстве Тегеран сохранит стабильные взаимоотношения с Россией. Также он подчеркнул, что он "стремится к миру для украинцев и россиян".

"Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация сохранит приверженность к расширению и активизации нашего сотрудничества", - написал Пезешкиан в колонке для Tehran Times.

Кроме того, он заявил, что его правительство готово "активно поддерживать инициативы, направленные для мира между Россией и Украиной". В то же время новый президент Ирана добавил, что продолжит отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с РФ, в частности в рамках таких структур, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз.

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Выборы в Иране - что нужно знать

Как ранее писал УНИАН, в мае президент Раиси и глава МИД Ирана погибли в результате авиакатастрофы. Самолет возвращался из Азербайджана, где тогдашний президент участвовал в церемонии открытия плотины, и совершил "жесткую посадку".

После гибели Раиси в Иране провели президентские выборы и 6 июля стало известно, что Масуд Пезешкиан станет новым главой страны. Во втором туре он набрал 53,3%, а его соперник - консерватор Саид Джалили получил 44,3%.

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