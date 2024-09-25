Боеприпас обнаружили охранниками во время проверки почты.

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо неизвестные прислали конверт с пулей. Как сообщает Aktuality, "послание" было доставлено сегодня утром.

"Можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словацкой Республики, сегодня был доставлен в канцелярию правительства", - ответили изданию в пресс-службе словацкого правительства.

Отмечается, что почту, адресованную премьер-министру, проверяют сотрудники Управления защиты должностных лиц и дипломатических миссий. Их внимание привлек внешний вид послания, а последующая рентгеновская проверка показала, что в нем - пуля.

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Представитель полиции Братиславы Михал Зейфф заявил, что сейчас правоохранительные органы проводят соответствующие неотложные мероприятия.

Четыре месяца назад в Фицо стреляли

Как сообщал УНИАН, в мае на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение после выездного заседания правительства. Он получил серьезные огнестрельные ранения и первое время после инцидента были сомнения, выживет ли премьер. Он перенес две операции.

Правоохранительные органы Словакии подозревают в покушении на убийство премьера известного писателя 71-летнего Юрая Чинтулу. Сам нападавший во время допросов утверждал, что не хотел убивать Фицо, а только "нанести вред здоровью", ведь ему не нравилась его политика, в частности относительно войны в Украине.

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