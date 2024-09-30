Премьер Хорватии: Путин был самым большим сторонником вступления Украины в ЕС

В ближайшие пять лет, в рамках действия новой Еврокомиссии, будет интересно наблюдать за расширением Евросоюза, отметил политик.

Российский правитель Владимир Путин "подтолкнул" к евроинтеграции Украину и другие страны. Следовательно, с 2022 года границы ЕС начали расширяться, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в интервью Bloomberg.

"За последние два с половиной года мы увидели стратегический сдвиг в европейских столицах, которые стали более открытыми для расширения. Я считаю, что Владимир Путин был самым большим сторонником расширения", - сказал Пленкович.

Он напомнил, что в конце июня Украина официально начала переговоры о вступлении в ЕС вместе с Молдовой, а в этом году о начале переговоров договорились Босния и Герцеговина и еще пять стран на Западных Балканах.

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В ближайшие пять лет, в рамках действия новой Еврокомиссии, будет интересно наблюдать за расширением Евросоюза и изменениями внутри стран-кандидатов. Пленкович подчеркнул, что ЕС готов "поддержать прогресс наших соседей".

Вступление Украины в ЕС

28 февраля 2022 года, вскоре после российского вторжения, Украина подала заявку на членство в ЕС. Зеленский попросил немедленного вступления по "новой особой процедуре", а президенты восьми государств ЕС призвали ускорить процесс вступления.

21 июня 2024 г. Совет ЕС согласовал начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Ольга Стефанишина, которую недавно назначили министром юстиции - вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявила о том, что у Украины могут возникнуть немало препятствий на пути к вступлению в ЕС. По ее словам, сейчас Украина начала самый тяжелый этап вступительного процесса в ЕС.

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