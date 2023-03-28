Риши Сунак призвал лидера Китая Си Цзиньпина "использовать свое влияние на Путина, чтобы положить конец этой войне".

Действия Китая "подрывают доверие к нему" как к нейтральной стороне в отношении российской агрессии против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на слушаниях в парламентском комитете, пишет Bloomberg.

Сунак призвал лидера Китая Си Цзиньпина "использовать свое влияние на Путина, чтобы положить конец этой войне".

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По словам британского премьера, после встречи Си и президента России Владимира Путина в Москве стало "ясно, что Россия зависит от Китая".

Сунак отметил, что хотя правительство Великобритании "приветствует поддержку Китаем территориальной целостности Украины", решение Пекина воздержаться при голосовании по резолюциям Совета Безопасности ООН и его "действия в других местах" показали, что он не был нейтральным.

Война в Украине - позиция Китая

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Китай представил свое видение мира в Украине в связи с развязанной Россией войной. Документ, который опубликовал официальный Пекин, состоит из 12 пунктов, но они не предусматривают вывод российских войск из Украины. Предложения Китая предусматривает замораживание положения российских войск на территории Украины, что не поддерживает Киев.

После встречи с лидером КНР Си Цзиньпином военный преступник Владимир Путин фактически подтвердил, что хотел бы "заканчивать войну" по плану, предложенному Китаем.

Хотя официально Китай пытается занимать нейтральную позицию в войне России с Украиной, недавно издание CNN сообщило, что Китай якобы ведет двойную игру и готовится тайно поставлять летальное оружие в Россию.

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