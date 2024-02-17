Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон, вероятно, сначала захочет пройти через процесс ассигнований.

Палата представителей США сможет проголосовать за пакет помощи Украине только в середине марта.

"Я не хочу говорить от имени спикера, но я думаю, что он хочет сначала пройти через процесс ассигнований - который приведет нас к 8 марта - а потом заняться дополнительными (выделениями средств - ред.)", - заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, которого цитирует Reuters.

Маккол невнимательно читал законопроект о помощи Украине, но уже имеет опасения относительно предложенных изменений в военном финансировании. Он убежден, что Палата представителей примет этот документ, если ее спикер Майкл Джонсон допустит голосование, несмотря на оппозицию со стороны активной группы законодателей, наиболее тесно связанных с экс-президентом Дональдом Трампом.

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"Я думаю, что промывание мозга, если хотите, о том, что нам приходится выбирать между нашей южной границей и Украиной, уже имело место. Я с этим не согласен. Я думаю, что мы – великая нация и можем делать и то, и другое", - подчеркнул председатель комитета.

Война в Украине - помощь от США

Во вторник, 13 февраля, Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Как вчера сообщал УНИАН, Палата представителей США после дискуссий по законопроекту о финансовой помощь Украине, Израиля и Тайваня, решила уйти на перерыв до 28 февраля. Важный документ конгрессмены так и не приняли.

Президент США Джо Байден резко раскритиковал решение законодателей, заявив, что неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта.

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