Высокий представитель ЕС заявил, что ЕС, США и НАТО сформировали совместный фронт для переговоров с Россией.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что попытки России разделить Запад потерпели крах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дрианом после неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС в Бресте (Франция).

Высокий представитель ЕС заявил, что очень доволен позицией США и НАТО в ходе дипломатических встреч и диалога с представителями РФ на этой неделе в Женеве и Брюсселе.

Он сказал, что Россия пыталась разделить Запад и показать, что якобы Евросоюза не существует, но ЕС согласовал с США позицию, что никакие вопросы касательно Европы не будут обсуждаться без координации с европейцами.

Боррель отметил, что произошло более 100 контактов.

"Россия стремилась разделить нас, и она потерпела крах. Мы имеем совместный фронт", - заявил Боррель и добавил, что Евросоюз, США и НАТО имеют общие позиции.

Читайте такжеВ ЕС назвали десять ключевых принципу в отношении России

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января – заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на встрече в Женеве, заявила о жесткую позицию по поддержке Украины после переговоров с представителями РФ. В частности, США не согласились с предложениями РФ о непринятии Украины в НАТО.

В Брюсселе 12 января заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно снизить напряжение возле Украины, воздержаться от агрессивного размещения войск, а также вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов. Все страны-члены также заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что 13 января на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявили о консолидированной поддержке Украины в условиях неправомерных ультиматумов со стороны Российской Федерации.

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии Российской Федерации. В то же время Карпентер заявил о необходимости готовности к обострению ситуации на границе с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: