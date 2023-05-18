Это не первый конфликт между президентом Франции и экс-премьером Великобритании.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона "тошнотворным" из -за поездки в Москву на встречу с Путиным.

Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Джонсона Гуто Харри в своем подкасте "Беспрецедентный", пишет Politico. По его словам, в злости он назвал французского президента "путинским лизоблюдом" и пообещал "врезать ему".

По его словам, Джонсон разразился тирадой о Макроне через несколько месяцев после начала полномасштабной войны и после того, как тот раскритиковал реакцию Великобритании на украинский кризис беженцев.

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"На нашей утренней встрече, я думаю, с небольшой группой из нас, он начал жестокую атаку на Эммануэля Макрона", - сказал он, отметив, что тот назвал президента Франции чудаком и путинским подхалимом, а также предложил устроить "вакханалию с избиением лягушек".

Харри отметил, что в итоге они примирились. "Через несколько недель они, конечно, все исправили. Они очень хорошо ладили. На самом деле они вместе выпили виски на саммите G7", - добавил он.

Представитель Джонсона сказал журналистам, что он не принимал участия в откровенном подкасте своего бывшего помощника.

Отношения между Джонсоном и Макроном

Напомним, что в 2021 году СМИ писали, что Макрон обозвал Джонсона "клоуном", который руководит "цирком".

Кроме того, они поссорились после того, как Макрон публично раскритиковал британскую вакцину от коронавируса AstraZeneca.

"Правда в том, что Макрону вообще не нравится Борис Джонсон", - заявил в 2022 году директор аналитического центра Центра европейских реформ Чарльз Грант.

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