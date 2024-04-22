Сийярто требует прекращения "охоты на венгерские компании" в Украине.

Венгрия будет блокировать помощь Евросоюза для Украины в размере 2 млрд евро. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Об этом сообщает венгерское издание Index. Отмечается, что причиной Сийярто назвал то, что "дискриминация венгерских компаний в Украине до сих пор не прекратилась". Поэтому пока ситуация не изменится, выделение помощи не одобрят, говорят в МИД Венгрии.

"В Брюсселе хотят, чтобы в дополнение к заблокированным нами €500 млн мы согласились на выделение членами ЕС еще €1,5 млрд для Украины. Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят охотиться на венгерские компании, мы не сможем способствовать принятию таких решений", – подчеркнул Сийярто.

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Помощь Украине и Венгрия

Власти Венгрии уже не впервые пытаются блокировать выделение помощи Украине. В частности, она накладывала вето на 50 миллиардов евро помощи Украине.

Кроме того, в прошлом году Венгрия блокировала выделение Украине 500 млн евро из Европейского фонда мира. Для разблокирования этой помощи Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по требованию Венгрии объявило о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank.

Также страна отказывается поставлять Украине вооружение. На эту позицию не повлияли даже недавние удары по украинской энергетической инфраструктуре. Государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач в середине апреля заявил, что его страна все равно не будет менять свою стратегию относительно непредоставления военной помощи Украине.

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