Если говорить об основе этой войны – дронах, то их, в основном, Украина делает сама, отметил военный.

Соединенные Штаты Америки намерены серьезно сократить оборонный бюджет в течение ближайших лет. В худшем сценарии у Украины станет меньше американского оружия, заявил военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных БПЛА, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко.

"Но что такое американское оружие, кроме ПВО и техники? Если говорить об основе нашей войны – дронах, то мы их, в основном, делаем сами. Да, используя и американские компоненты, но они имеют аналоги. При этом, например, если рассматривать премиум-сегмент разведывательных БПЛА, то европейские производители в поставках доминируют над американскими. И вообще очень гибко приспосабливаются к нынешней войне", – пояснил он в интервью УНИАН.

По словам Луценко, самое важное, что есть у США для дронов – это "Старлинки". Сейчас о принудительном отключении их в Украине речь не идет. Однако такую возможность следует учитывать и интенсивно вести работу по поиску альтернатив, добавил военный.

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Он отметил, что в теории Европа может сделать так, что украинские военные и не заметят разницы, если США таки прекратят оказывать какую-то помощь.

"Дело в том, что в вопросах "классического" оружия – бронетехники и ствольной артиллерии, по моему мнению, Европа впереди США. Условно, БМП "Брэдли" – прекрасная машина, но шведская CV-90 – ничем не хуже, а в некоторых аспектах и лучше. Точно так же можно сравнить "Абрамс" и "Леопард". Таких БТР, как есть у европейцев, у США вообще нет. Нет таких самоходных минометных систем с автоматическим наведением. Большинство самоходных пушек натовского калибра 155 мм – тоже не американские", – акцентировал Луценко.

Командир подразделения также сказал, что когда речь идет об уменьшении государственных расходов США на оборону, это не означает, что государственные или частные расходы европейцев на американский ВПК, также должны снизиться.

Сокращение оборонного бюджета США

WP сообщило, что министр обороны США Пит Хегсет приказал высшему руководству Пентагона и вооруженных сил страны разработать планы сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих пяти лет.

Он выделил 17 категорий, которые администрация Трампа хочет изъять из бюджета. Среди них: операции на южной границе США, модернизация ядерного оружия и противоракетной обороны, а также приобретение подводных лодок, односторонних ударных дронов и других боеприпасов.

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