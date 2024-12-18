Администрация Байдена планирует объявить о дополнительной помощи Украине до конца года.

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена пытается успеть передать Украине всю обещанную помощь. До инаугурации республиканца Дональда Трампа осталось 5,6 млрд долларов, которые были выделены Конгрессом, но всю сумму вряд ли удастся потратить из-за сжатых сроков.

Такое мнение высказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США, сообщает The New York Times.

Отмечается, что администрация Байдена планирует объявить о дополнительной помощи Украине до конца года. Тем не менее будет сложно выделить крупную сумму до того, как уже 20 января к власти придет Трамп, подчеркнул представитель Минобороны.

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Первый чиновник рассказал журналистам, что администрация Байдена может оставить часть 5,6 млрд долларов, которые были выделены на помощь Украине, чтобы оставить деньги следующей администрации.

"Мы продолжим сокращать пакеты на оставшуюся часть срока полномочий этой администрации. Но 5,6 млрд долларов - это существенный объем полномочий, поэтому я бы определенно ожидал, что могут остаться полномочия, которые перейдут и будут доступны для использования следующей администрацией", - уточнил он.

Пока неясно, использует ли администрация Трампа эти деньги для помощи Украине, добавил чиновник. В издании напомнили, что республиканец скептически настроен по отношению к американской поддержке Украины, а избранный вице-президент Джей Ди Вэнс намекал на то, что в мирный план Трампа входит сохранение Россией под своим контролем оккупированной территории Украины.

Другой высокопоставленный военный чиновник заявил журналистам, что украинские военные убили или ранили уже несколько сотен северокорейских солдат, которые были отправлены на войну. В Пентагоне добавили, что всего РФ сосредоточила объединенные силы из 50 000 российских и северокорейских военнослужащих для вытеснения украинских войск из приграничного района Курской области.

По словам военного чиновника, северокорейские солдаты не закалены в боях и Украина наносит удары по их пунктам управления и контроля.

Помощь Украине от США - важные новости

Ранее стало известно, на какой срок рассчитана помощь Украине от действующей администрации США. Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер поделился, что объемов этой поддержки должно хватить для покрытия потребностей Украины в оружии и технике до конца 2025 года.

Кроме того, в CNN сообщали, что президент США Джо Байден делает "историческую попытку" перебросить в Украину больше оружия. Его администрация пытается использовать все возможности для помощи Украине, прежде чем новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность президента.

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