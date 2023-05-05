В нем Украина благодарит Королевство за оказанную помощь.

Министерство обороны Украины опубликовало ролик о британской помощи и отношениях между странами.

Видео приурочили к коронации Чарльза III. "Накануне исторической коронации мы хотели бы поблагодарить наших британских друзей за дружбу. Мы благодарны за вашу непоколебимую поддержку и партнерство, особенно в прошлом году!" - написали они в микроблоге Twitter.

В ролике Великобританию благодарят за предоставленные противотанковые ракетные комплексы NLAW, артиллерию, бронетранспортеры, танки Challenger 2 и другие системы защиты. Кроме того, упоминается обучение украинских военнослужащих.

Видео дня

Также в видео есть кадры встречи президента Украины с королем Чарльзом, экс-премьер-министром Борисом Джонсоном, нынешним премьер-министром Риши Сунаком и лидером оппозиции Кейр Стармер.

"Кто знает, что еще наши британские друзья отправят нам в вледующий раз? (просто шутка). Мы любит тебя, Великобритания!" - говорится перед тем, как на видео появляется картинка с самолетами на авианосце.

В видео использована песня группы The Clash’s "London Calling".

Помощь Украине от Великобритании

Как известно, Великобритания с первого дня полномасштабной войны поддерживает Украину. В начале февраля они сообщили, что уже предоставили Украине 4 миллиарда фунтов.

В апреле они отчитались о передаче 14 танков Challenger 2, на которых проходили учения украинские военнослужащие. На один из них приезжал Чарльз III.

В марте Великобритания анонсировала передачу Украине бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран. Позже стало известно, что их уже отправили.

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