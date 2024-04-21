По словам бойцов, поддержка укрепит нашу армию и положит конец "войне, которую Россия должна проиграть".

Новое оружие, которое поступит Украине после одобрения Конгрессом США нового пакета помощи, позволит ВСУ воевать "еще ожесточеннее и со всей отвагой". Об этом в комментарии The New York Times сказал подполковник Алексей Хильченко, 30-летний украинский командир бригады, который воюет в районе Роботино на южном фронте.

По его словам, "эта поддержка американского общества спасет жизни наших солдат и поддержит их на всей линии фронта".

"Мы используем эту помощь, чтобы укрепить нашу армию и положить конец этой войне - войне, которую Россия должна проиграть", - заверил военный.

Издание отмечает, что голосование в Палате представителей также подняло настроение армии волонтеров, которые помогают поддерживать украинских солдат в течение войны.

"Сегодня замечательный день. Новости о финансовой поддержке со стороны США - как глоток свежего воздуха. Это приносит понимание того, что мы не одиноки в этой борьбе", - сказала Елена Децель, основательница волонтерской организации "Трое в каноэ", которая собирает средства на неотложные нужды для военных.

Помощь США Украине

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военной и финансовой помощи Украине. Общий пакет помощи Киеву предусматривает расходы американского бюджета на уровне 60,84 миллиарда долларов.

Принятие законопроекта Палатой представителей является лишь первым этапом согласования. Далее свое согласие должна дать верхняя палата Конгресса - Сенат. После этого останется получить только подпись президента США Джо Байдена.

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