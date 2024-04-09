Кремль, вероятно, рассматривает свои усилия в Молдове как часть более широкого экзистенциального геополитического конфликта России с Западом.

Кремль пытается использовать пророссийских чиновников в Молдове для дестабилизации тамошней демократии и общества.

Об этом сообщили аналитики Института по изучению войны (ISW). Этими действиями РФ хочет помешать вступлению Молдовы в Евросоюз, а, возможно, оправдать будущие гибридные или обычные операции против Молдовы.

Губернатор пророссийского молдавского региона Гагаузия Евгения Гуцул сказала, что румынские чиновники контролируют молдавское правительство. Этот нарратив стал последним из серии попыток Кремля поставить под сомнение суверенитет европейских прозападных правительств. В частности, как приводится в обзоре Института, вчера Гуцул заявила на российском телевидении, что если Гагаузия начнет отделение от Молдовы, реакция будет не только со стороны молдавского правительства, но и из Бухареста, который, по заявлениям Гуцул, "контролирует" молдавскую власть, имея в виду, что Молдова не является суверенным государством.

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Гуцул утверждала, что молдавские власти могут ответить на отделение Гагаузии "громкими, угрожающими заявлениями" или ввести войска в Гагаузию.

Аналитики также напомнили, что еще раньше Гуцул заявила, что Гагаузия "немедленно" начнет процесс выхода из состава Молдовы, если страна объединится с Румынией.

В ISW считают, что это интервью Гуцул рассчитано на создание условий для оправдания потенциальной российской агрессии против Молдовы перед русскоязычным и пророссийским населением Гагаузии, Приднестровья, других пророссийских регионов Европы и Центральной Азии, а также в самой РФ.

Аналитики считают, что Кремль рассматривает усилия в Молдове как часть более широкого геополитического конфликта РФ с Западом. В российском МИДе даже заявили, что западные страны каким-то образом управляют политикой армянского правительства, и заявили, что Финляндия "потеряла свою независимость в принятии внешнеполитических решений" после вступления в НАТО.

"Кремль продолжит утверждать, что различные государства-мишени не являются полностью суверенными, чтобы устанавливать информационные условия для российских гибридных или обычных операций против них", - констатировали аналитики.

Приднестровье попросило защиты у России

В конце февраля чиновники Приднестровья провели "съезд депутатов", во время которого обратились к РФ с просьбой о защите от Молдовы. Там обвинили Кишинев в геноциде и экономической блокаде.

Официальные власти Молдовы сначала не восприняли такие действия серьезно. Однако позже Кишинев заявил, что Молдова остается мишенью для РФ и поэтому ожидает новых попыток Москвы дестабилизировать ситуацию.

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