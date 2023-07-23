Это будет уже третья закупка вертолетов Black Hawk для Войска Польского.

Агентство вооружений при Минобороны Польши приняло решение закупить для аэромобильных войск американские вертолеты S-70 Black Hawk, которые будут изготавливаться на мощностях польского PZL Mielec.

Как сообщает портал Defence24, речь идет о вероятной закупке 20 машин этого типа, которые должны быть адаптированы для совместной работы с вертолетами AH-64E Apache и вооружены в частности противотанковыми управляемыми ракетами Hellfire. Другие детали предстоящей закупки пока не раскрываются.

Авторы портала также добавляют, что это будет уже третья закупка вертолетов Black Hawk для Войска Польского, которые будут изготавливаться на мощностях польского ОПК.

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В случае первых двух закупок речь шла о поставке в общей сложности восьми вертолетов этого типа для Сил специального назначения общей стоимостью более 1,2 миллиарда злотых.

Заказ на первую партию был выдан в 2019 году, и в том же году состоялась поставка. Заказ на вторую партию был размещен в декабре 2021 года, и должен быть выполнен в течение 2023-2024 годов.

Польша перевооружает свою армию

Ранее Польша подписала контракт с Южной Кореей о покупке легких истребителей FA-50, танков К2 и самоходных гаубиц К9.

Также Варшава и Сеул договорились о производстве южнокорейских танков на территории Польши.

Польша также решила приобрести около 500 американских ракетных систем залпового огня HIMARS.

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