Страна стремится создать настолько мощную армию, чтобы Москва не осмелилась напасть на нее.

Польша надеется, что приток оружия из США поможет стране сформировать "крупнейшие сухопутные войска в Европе".

С этой целью Варшава подписывает миллиардные контракты на поставку оружия с американскими поставщиками, говорится в материале The Washington Post.

"Это современное вооружение поднимет наши вооруженные силы на совершенно новый уровень обороноспособности" — сказал Министр обороны Польши Мариуш Блащак в письменном интервью изданию.

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Блащак отметил, что в течение многих лет польские политики утверждали, что Россия представляет собой реальную экзистенциальную и цивилизационную угрозу. В частности, он процитировал предупреждение покойного президента Польши Леха Качиньского, сказавшего после вторжения Москвы в Грузию в 2008 году: "Сегодня Грузия, завтра Украина, а потом вполне может быть моя родина — Польша".

Война, развязанная Россией против Украины, ускорила планы Польши по модернизации и расширению вооруженных сил. Ожидается, что в этом году Польша потратит на оборону 4% своего валового внутреннего продукта (ВВП). Планируется также удвоить численность вооруженных сил – до 300 тысяч человек. Блащак считает, что эта цель "достижима и реалистична", но не называет временные рамки.

Польша заменяет старое оружие советских времен, подаренное Украине, в том числе 240 танков Т-72, более технологически совершенными системами. Еще до российского вторжения была оформлена сделка на сумму 4,75 миллиарда долларов на покупку 250 американских M1A2 Abrams. В январе Польша подписала еще одну сделку на сумму 1,4 миллиарда долларов на покупку 116 старых боевых танков M1A1. Также в феврале США дали "зеленый свет" сделке на 10 миллиардов долларов о покупке HIMARS и ракет с дальностью 300 км. Помимо этого, Польша подписала соглашение с Южной Кореей о покупке 980 танков K2 Black Panther.

"У Польши нет другого выхода, кроме как увеличить расходы на оборону. У страны в нашем географическом положении мало выбора", – сказал Яцек Севера, глава Бюро национальной безопасности.

Новое американское оружие – не единственное дополнение. В Польше дислоцировано около 11 000 военнослужащих США, а на востоке страны передовой штаб Пятого корпуса – самое восточное место присутствия армии США в НАТО – становится "постоянным".

Как Польша пытается отгородиться от России и Беларуси

Летом прошлого года Варшава заявила о планах построить систему наблюдения на границе с Калининградской областью РФ. Накануне стало известно, что Польша начнет строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью уже весной. От планов отгородиться от россиян страна не отказалась несмотря на то, что ситуация на границе "спокойная и стабильная".

Также накануне Польша приняла решение о закрытии одного из крупнейших погранпереходов на польско-беларуской границе и заявила, что может закрыть дополнительные пункты пересечения границы с Беларусью.

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