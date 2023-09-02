Инцидент произошел возле продуктового магазина Kroger, женщина скончалась на месте.

В Огайо в городке Блендон, пригороде Колумбуса полицейские убили беременную чернокожую женщину после того, как та отказалась выйти из автомобиля.

Как сообщает ВВС, инцидент произошел возле продуктового магазина Kroger. 21-летняя Та'Кия Янг умерла на месте. Как говорится в сюжете, полицейские якобы намеревались допросить ее по подозрению в краже в магазине.

По версии полицейских, после выстрела они якобы пытались оказать женщине медицинскую помощь, однако ни мать двоих детей, ни ее будущий ребенок не выжили.

Оба офицера, имена которых не сообщаются, сразу после инцидента были отправлены в административный отпуск. На данный момент, офицер, стоявший у окна машины, вернулся в строй, а тот, который произвел выстрел, остается в отпуске.

Сообщается, что полицейское управление городка Блендон обратилось в Бюро уголовных расследований генерального прокурора штата Огайо с просьбой расследовать инцидент.

Убийства женщин

В феврале 2023 года на Харьковщине двое 16-летних парней убили двух женщин. Их тела обнаружили на берегу реки в одном из сел Чугуевского района.

14 марта 2023 года в Одесской области мужчина убил жену-инвалида и совершил самоубийство. Женщина последние 25 лет была прикованной к постели, за ней ухаживал мужчина.

В Ривненской области мужчина после ссоры убил беременную жену. Полицейские установили, что между супругами возникла ссора. После этого 27-летний мужчина взял на кухне нож, зашел в спальню жены и нанес ей три удара в шею. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков.

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