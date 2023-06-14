Выводы делать еще рано, но если команда МУС приезжает посмотреть, что происходит, это означает что дело по Украине у них расследуется и они видят предварительно признаки военного преступления.

Визит представителей Международного уголовного суда на территории, пострадавших в результате катастрофы на Каховской ГЭС, это положительный сигнал.

Такое мнение высказал советник Генерального прокурора Украины Максим Попов в эфире информационного телемарафона. Он рассказал, что несколько дней назад генеральный прокурор Украины посетил Херсонщину вместе с командой прокурора МУС, которая расследует ситуацию по Украине.

"Мы показали масштаб катастрофы и затопления, которое имеет место в результате разрушения россиянами Каховской плотины. Конечно, оценки делать еще рано, потому что речь идет о расследовании, о сборе надлежащих допустимых доказательств относительно причин. Каким образом это произошло, с помощью какого оружия, кто отдавал приказы и прочее. Это процесс, который займет некоторое время, и, конечно же, команда прокурора МУС не комментирует это публично. Но это очевидно и мы должны понимать, что дело по Украине у них расследуется... Выводы делать еще рано, но если команда МУС приезжает на локацию, чтобы посмотреть что там происходит, то это уже хороший сигнал, что они заинтересованы и они видят последствия, как минимум военного преступления в этом факте", - акцентировал Попов.

Он добавил, что команда прокурора МУС прислушивается к украинским коллегам в том, что эта катастрофа будет иметь катастрофические последствия для окружающей среды. "Поэтому, мы со своей стороны также будем настаивать, чтобы они держали в фокусе внимания и собирали доказательства относительно влияния разрушения Каховской плотины на окружающую среду", - сказал Попов.

Советник генпрокурора пояснил, что касается экоцида, то действительно, сейчас Римский устав не предусматривает отдельно такой вид преступления. "Вместе с тем в статье.8, которая содержит перечень военных преступлений, является отдельный вид преступления, который предусматривает совершение атаки, которая привела к широкомасштабному, долгосрочному, серьезному вреду для окружающей среды. И это явно было не совместимо с преимуществом, которое ожидал получить враг. То есть, в принципе есть юридическая квалификация, по которой МУС может выдвигать обвинения высшим должностным лицам РФ, если соберет достаточно неопровержимых доказательств относительно того, кто, как и каким образом отдавал приказ, выполнял этот приказ. а также доказательства для катастрофических последствий для окружающей среды", - сказал Попов.

Кроме того, он отметил, что офис генпрокурора Украины уже начал уголовное производство по двум статьям, военное преступление и экоцид, ст. 441 УК. Это дело в приоритете, поэтому над этим уголовным производством работает беспрецедентно большая группа из более 170 прокуроров, в состав которой вошли прокуроры из офиса генпрокурора, департамента совершения преступлений в условиях войны, специализированной экологической прокуратуры, а также прокуроры из пяти регионов страны - Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Днепропетровской областей.

"Также создана межведомственная следственная группа, которая насчитывает более 250 следователей, как из СБУ так и из Национальной полиции. Это крупнейшая межведомственная следственная группа, которая была создана во времена независимости Украины", - акцентировал Попов.

Он отметил, что еще не было прецедентов наказания того или иного государства за экоцид, за аналогичные действия как на Каховской ГЭС, но заверил, что есть все основания верить в то, что справедливость одержит победу, все причастные будут установлены и привлечены к ответственности, как на национальном уровне, так и на международном уровне в Международном уголовном суде.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, предварительно заминировав ее. В результате чего были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В ГУР Украины заявили, что имеют доказательства причастности высшего руководства РФ к подрыву дамбы на Каховской ГЭС. Также Украина подчеркивала, что россияне заминировали объект еще в 2022 году, а уничтожить дамбу в результате обстрела невозможно.

Кроме того, накануне теракта РФ официально позволила не расследовать аварии, которые происходят во время войны.

11 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что представители Международного уголовного суда в Гааге начали расследовать подрыв дамбы.

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