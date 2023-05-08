Кроме того, на теле была татуировка национального герба Беларуси. К нему тоже возникли вопросы.

Силовики, подконтрольные режиму диктатора Александра Лукашенко задержали мужчину за татуировку с гербом Украины и национальным гербом Беларуси.

Как сообщает правозащитный проект "Вясна" видео с допросом мужчины появилось на каналах силовиков Лукашенко. Причиной задержания стала татуировка с гербами Украины и Беларуси - Пагоня и Тризуб.

На видео парень говорит, что набил Пагоню в 2021 году, а после начала войны набил на плечи украинский герб в поддержку Украины. Силовики Лукашенко назвали его татуировку "поддержкой протестов и нацистов".

Видео дня

"Тело придется почистить", - заявили силовики.

Репрессии в Беларуси

Лукашенко силовики продолжают охотиться на мирных людей, не согласных с режимом. Несколько недель назад суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Алеся Бяляцкого к 10 лет лишения свободы.

За решетку на три года бросили украинца за участие в протестах в Беларуси. В Министерстве иностранных дел Украины считают этот приговор несправедливым и противоправным.

К Украине в РБ "особая любовь". Режим Лукашенко не просто боится граждан Украины, а даже намеков на свободный украинский дух. Недавно суд Беларуси признал "экстремистской" известную украинскую песню "Отец наш-Бандера, Украина - мать".

Вас также могут заинтересовать новости: