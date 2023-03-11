В частности, средства, в частности, планируют направить на закупку ракет дальнего радиуса действия на тот случай, если произойдет конфликт с Китаем.

Пентагон пригласит у правительства выделить в новом фискальном году на закупки 170 миллиардов долларов. Они будут направлены на замену боеприпасов, поставляемых в Украину, а также на ракеты дальнего радиуса действия, которые могут понадобиться в случае конфликта с Китаем.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние бюджетные документы Пентагона. В частности, Министерство обороны США запросит выделить 76,8 миллиарда долларов для Военно-морского флота и морской пехоты, из которых 32,8 млрд - на построение новых судов. Еще 61 млрд для Военно-воздушных сил, к которым относятся космические силы США, и 24,4 млрд - на армию.

В то же время, в сопроводительном документе о научных исследованиях и разработках говорится о запросе на сумму в 145 млрд долларов, из которых - 46 млрд на военно-воздушные силы, 27 млрд - на военно-морской флот и 15,7 млрд - на армию.

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Документы будут обнародованы в понедельник в рамках детального раскрытия финансового запроса на следующий фискальный год, который начнется 1 октября.

Относительно боеприпасов основной запрос Пентагона предусматривает:

951 млн долларов на 550 высокоточных крылатых ракет класса "воздух-земля" производства Lockheed Martin Corp;

928 млн на 831 ракету класса "воздух-воздух" Amraam для ВМС и ВВС от Raytheon Technologies Corp;

886 млн на закупку 5,016 управляемых реактивных снарядов GMLRS от Lockheed Martin;

639 млн на закупку 91 противокорабельных ракет большой дальности от Lockheed Martin;

400 млн на закупку новой версии Stinger, которую называют M-Shorad;

308 млн на 78 улучшенных торпед MK-48 от Lockheed Martin;

199 млн на закупку 541 противотанковой ракеты Javelin производства Raytheon-Lockheed;

179 млн на закупку 28 дополнительных артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности Himars.

Оборонный бюджет США

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует предложить один из крупнейших оборонных бюджетов мирного периода. Ожидалось, что его общая сумма превысит $835 миллиардов.

Напомним, оборонный бюджет США на 2023 финансовый год, подписанный президентом Джо Байденом, составляет рекордные $858 миллиардов. Итоговый документ стал на 45 миллиардов долларов больше, чем изначально предлагал сам глава Белого дома, и на 10% больше, чем в 2021 году.

Ранее стало известно о намерении Пентагона увеличить производство 155-мм снарядов для Украины. В частности, США хотят увеличить производство снарядов на 500%.

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