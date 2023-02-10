Речь о наблюдении за передвижениями российских войск и противодействии дезинформации.

Пентагон хочет возобновить действие сверхсекретных программ в Украине, которые были приостановлены до начала полномасштабного вторжения России. Если Минобороны США получит одобрение, то американские войска специальных операций смогут использовать украинских оперативников для наблюдения за российскими войсками и противодействия дезинформации.

Об этом сказано в новом материале The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших официальных лиц Штатов. Минобороны США готовит соответствующее предложение по возобновлению программ для его включения в законопроект о политике и финансировании Пентагона. Его будут рассматривать в ближайшие месяцы. Если законодатели одобрят выделение средств, то программы начнут снова действовать уже в 2024 году.

Официальные лица в Конгрессе не уверены, что Пентагон получит желаемый результат. Отдельные республиканцы могут выступить против на фоне значительной финансовой поддержки Украины. При этом другие называют сумму в $15 миллионов в год, которая тратится на сверхсекретные программы по всему миру, мизерной в соотношении с выгодой.

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Американские коммандос с помощью аналогичных программ в течение многих лет платили иностранным военным и боевым группировкам на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Этих "суррогатов" использовали для проведения контртеррористических операций против "Аль-Каиды", "Исламского государства" и их филиалов.

Более новые программы, как, например, развернутые в Украине, считаются формой "нерегулярной войны". Они используются против Китая и России, с которыми США конкурируют, но не находятся в состоянии открытого конфликта.

Критики возобновления программ утверждают, что это может вовлечь Штаты в более непосредственное участие в войне против России. Однако в Минобороны США опровергли такую теорию. По словам представителей Пентагона, оперативники и их кураторы будут выполнять исключительно ненасильственные задачи.

Оппоненты Минобороны утверждают, что РФ может воспринять возобновление программ как провокацию и расширить масштабы войны. Один из чиновников заявил на этот счет: "То, что начиналось как разведывательная миссия, может быстро превратиться в боевые действия, когда в "суррогатов" начнут стрелять. Я думаю, что это реальный риск в Украине, и я не уверен, как Министерство [обороны] собирается изменить мнение людей в Конгрессе по этому поводу".

До приостановки программ в Украине действовали "суррогаты", однако США не снабжали их оружием, которое могло бы вызвать проблемы. Об этом рассказал Марк Шварц генерал в отставке и бывший командующий спецоперациями в Европе: "Мы не собирались оснащать украинцев сложными средствами для использования взрывчатки, потому что если они пронесут ее через границу в Россию и будут использовать американскую взрывчатку для диверсионных операций, которые мы не санкционировали, это будет эскалацией".

Оперативники, которые финансировались Штатами, преследовали две цели. Первая заключалась в противостоянии кремлевской пропаганде и публикации правдивых материалов, а вторая — в сборе разведывательных данных.

Помощь Украине от США: последняя информация

В последний пакет военной помощи Штаты включили дальнобойные ракеты GLSDB с дальностью поражения 150 километров. По данным Bloomberg, их отправят в Украину через девять месяцев.

Президент США Джо Байден 8 февраля в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Украину, сколько понадобится.

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