Он пришел к воротам тюрьмы Сан-Доменико и попросил его арестовать.

В итальянском городе Фрозиноне парень, находившийся под домашним арестом, сбежал в тюрьму потому, чтобы не встречать Рождество в одиночестве.

Как пишет Corriere della Sera, 24-летнего Марио судили за совершенные мелкие преступления. В канун Рождества он, не предупредив судебный надзор и собственного адвоката, пришел к воротам тюрьмы Сан-Доменико и попросил его арестовать. Марио попросил провести остаток своего срока в компании других заключенных.

"Дома я один, поэтому предпочитаю провести Рождество здесь", – объяснил парень.

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Как добавляется, тюремная полиция вызвала военный патруль и Марио отвезли домой обратно под домашний арест.

Известно, что в ближайшие дни следователи должны выслушать парня, позволив объяснить ему причины своего поступка. Он же планирует попросить, чтобы в следующий раз его поместили в камеру, как этого требует закон.

Рождество 2023 - последние новости

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