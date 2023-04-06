Таким мнением он поделился в документальном фильме.

Папа Римский Франциск назвал секс "прекрасной вещью". По мнению понтифика, настоящее сексуальное выражение — это богатство. А еще глава Католической церкви знает значение термина "небинарный человек".

Как передает Sky News, такими откровениями Папа Римский поделился в документальном фильме "Ответы Папы" для Disney+. В ленте понтифик встретился с 10 людьми в возрасте 20 лет, которые задавали ему разные вопросы. Среди тем были секс, права ЛГБТ, аборты, порнография, вера и эротические злоупотребления в католической церкви.

"Секс — это одна из прекрасных вещей, которые Бог дал человеческой личности. Сексуальное самовыражение — это богатство. Поэтому все, что отвлекает от настоящего сексуального выражения, уменьшает вас и истощает это богатство", — заявил Папа.

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В последнем предложении понтифик имел ввиду сексуальное самоудовлетворение. Глава Католической церкви также заявил, что знает о значении термина "небинарный человек". По его словам, Ватикан должен принять членов ЛГБТ-сообщества.

"Все люди — дети Божьи, все люди. Бог никого не отвергает, Бог — отец. И у меня нет права изгонять кого-либо из Церкви", — добавил Папа.

Что касается абортов, то понтифик призвал священников быть "милосердными" к женщинам, прервавшим беременность. Однако он подчеркнул, что такая практика остается неприемлемой.

"Хорошо называть вещи своими именами. Одно дело — сопровождать человека, сделавшего такой аборт, совсем другое — оправдывать этот акт", — рассказал Папа.

Последние заявления Франциска

В середине марта 2023 года понтифик впервые упомянул о военных преступлениях на территории Украины. Папа Римский призвал молиться за наших граждан, которые страдают от них.

Когда в Украине развивалась ситуация с выселением попов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, Франциск заявил о необходимости уважать "религиозные объекты".

В январе Папа Римский публично поддержал ЛГБТ-сообщество. По его словам гомосексуализм — это грех, но не преступление.

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