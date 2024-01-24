Сейчас США делают" все возможное "для того, чтобы выяснить детали инцидента и"получить больше информации".

Соединенные Штаты Америки пока "не имеют подтверждения того, кто мог находиться на борту российского самолета Ил-76", который разбился 24 января под Белгородом. Об этом сообщил во время брифинга координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, сейчас США делают "все возможное" для того, чтобы выяснить детали инцидента и "получить больше информации". В частности, Кирби сказал, что США "видели сообщения, но не могут их подтвердить".

"Мы видели сообщения, мы пытаемся получить информацию, но с моей стороны было бы опрометчиво делать предположения. Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения. Украина говорит одно, Россия другое, мы знаем недостаточно", - сказал он.

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Падение самолета Ил-76 под Белгородом - детали

Сегодня утром в РФ в Белгородской области упал военный транспортный самолет Ил-76. российская сторона заявила, что на борту погибло более 70 человек и якобы это были украинцы, которых готовили на обмен.

Вечером Генштаб ВСУ заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжат уничтожать военнотранспортные самолеты РФ, которые доставляют в Белгород ракеты для обстрела Харьковской области.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что на сегодня планировался обмен пленными, который не состоялся.

Впоследствии стало известно, что президент Зеленский отменил запланированные поездки в регионы до выяснения обстоятельств падения самолета Ил-76 в России.

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