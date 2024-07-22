В заявлении говорится, что президент завершит свой срок.

В Белом доме заявили, что Джо Байден "с нетерпением" ждет окончания своего президентского срока, однако будет оставаться на посту до конца.

"Президент Байден унаследовал экономику, находящуюся в свободном падении, стремительно растущий уровень насильственной преступности и развалившиеся союзы своего предшественника. Он изменил ситуацию, обеспечив самый высокий экономический рост в мире и самый низкий уровень насильственной преступности за почти 50 лет, при этом сделав НАТО более крупным, чем когда-либо", - сказал CNN пресс-секретарь Эндрю Бейтс.

По его словам, Байден продолжить работать над снижением расходов, созданием рабочих мест и защитой соцобеспечения, а также противостоянием программе MAGANOMICS.

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"Он будет продолжать бороться за защиту свобод американцев от радикальных запретов на аборты и посягательств на верховенство закона", - добавил Бейтс.

Республиканцы требуют отставки Байдена

Напомниим, американский лидер вышел из президентской гонки, поддержав кандидатуру Камалы Харрис. Она уже заявила, что будет бороться за выдвижение от демократов.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал Байдена немедленно подать в отставку. По его словам, если он не готов баллотироваться в президенты, то "не может им быть". Некоторые конгрессмены-республиканцы поддержали его.

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