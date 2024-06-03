По данным СМИ, среди задержанных - украинец.

1 июня к Эйфелевой башне принесли накрытые флагами Франции гробы с надписью "французские солдаты из Украины".

Как пишет Le Parisien со ссылкой на источник в полиции, около 09:00 три человека установили на общественном шоссе пять гробов, покрытых французским флагом и надписью "soldats français de l'Ukraine". В гробах нашли мешки с гипсом.

Водителя фургона, в котором их перевозили гробы, арестовали неподалеку от места происшествия. Выяснилось, что он приехал из Болгарии накануне вечером. По словам мужчины, ему заплатили 40 евро за перевозку груза и сопровождающих лиц.

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Двум другим подозреваемым удалось скрыться. Позже полиция арестовала на автовокзале двух мужчин, которые готовились сесть на автобус до района Берси. По данным журналистов, трое подозреваемых - болгарин, украинец и немец. Их взяли под стражу.

Отправка французских войск в Украину: что известно

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что западные союзники не должны исключать, что когда-то они смогут отправить свои войска в Украину.

Позже он сказал, что Париж будет вынужден рассмотреть этот вопрос, если российская армия прорвет фронт в Украине, а Киев попросит о помощи.

Еще в начале этих обсуждений в российской Службе внешней разведки заявили, что Франция якобы уже понесла в Украине крупнейшие со времен войны в Алжире потери.

В ряде стран-членов Североатлантического Альянса уже выразили готовность вернуть своих военных инструкторов в Украину. По данным СМИ, эту коалицию возглавит Франция.

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