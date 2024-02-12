Москва ждет от Еревана заверений.

В Кремле заявили, что визит российского диктатора Путина в Армению состоится только в случае, если Ереван даст им определенные "заверения".

Ранее премьер-мнистр Армении Никол Пашинян уклонился от ответа на вопрос, арестуют ли Путина, согласно ордеру Международного уголовного суда, если он приедет в страну. Премьер отметил, что не он решает "кого арестовывать, а кого не арестовывать".

На вопрос, возможна ли теперь поездка Путина в Армению, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что этот вопрос будуть решать в рамках двустороннего диалога.

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"Мы уже говорили, что, безусловно, новая реальность, связанная с присоединением Армении к этому международному статуту, конечно, не может не иметь негативного влияния на наши двусторонние отношения. Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров", - сказал он.

Ордер на арест Путина: что известно

Прошлой весной Международный уголовный суд выдал ордер на арест дикатора Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор МУС Карим Хан отмечал, что страна-агрессор обращается с детьми как с военными трофеями, а само обвинение "носит как почетный знак".

Как известно, Путина должны арестовать на территории любой из стран, которые ратифицировали Римский статут. Этой осенью список этих стран пополнила и Армения.

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