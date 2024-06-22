Он обвинил немецкие власти в том, что они раздают немецкое гражданство, а мигранты тем временем формируют в стране "особую культурную среду".

Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал политику Германии последних лет и сказал, что эта страна больше не выглядит так, как еще 10 лет назад.

С критикой немецких властей он обрушился в эфире венгерской радиостанции Kossuth после поездки в Германию и встречи с канцлером Олафом Шольцем, пишет Bild. "Она больше не имеет прежнего вкуса, не пахнет так, как раньше. Эта Германия больше не является той Германией, которую нам ставили в пример наши бабушки и дедушки, родители", - высказал мнение Орбан о миграции в Германии.

Он заявил, что предыдущие поколения венгров говорили детям, что если они хотят увидеть трудолюбивых людей, налаженное производство и порядок, то это в Германии. Однако, как сказал венгерский премьер, теперь это не так.

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"Левое правительство предоставляет гражданство сотням тысяч людей в ускоренном порядке. Теперь они здесь не как гости коренных немцев, а по собственному праву. Теперь это и их страна. Она даже становится все больше и больше их страной", - поделился точкой зрения Орбан, добавив, что мигранты формируют в Германии "особую культурную среду".

"... бывают ошибки, которые можно исправить, будь то внешняя политика или экономические вопросы. Однако если правительство терпит неудачу в миграционной политике, ее уже не исправить", - констатировал он.

Политика Венгрии по беженцам

В 2015 году Орбан решил не принимать беженцев в Венгрии. В Германии же после этого решения начался миграционный кризис, который продолжается и сейчас.

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