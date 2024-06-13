В Альянсе существует широкое согласие относительно необходимости поддерживать Украину

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что союзники не будут подражать Венгрии в отказе от поддержки Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе в начале встречи министров обороны стран-членов Альянса.

В частности, у него спросили, имеет ли он беспокойство, что другие союзники могут начать отказываться от военной и финансовой поддержки Украины, учитывая договоренность с Венгрией, которая не будет поддерживать, но и не будет блокировать решения по Украине.

"Нет. Это связано с тем, что существует широкое согласие в Альянсе на протяжении многих лет, и особенно со времени полномасштабного вторжения в феврале, что мы должны обеспечивать Украине военную поддержку", - сказал Столтенберг.

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Он пояснил, что с самого начала Венгрия четко заявляла, что не будет предоставлять летальную помощь, но другие союзники оказывают военную поддержку в различных форматах, как на двустороннем уровне, так и через формат "Рамштайн".

При этом, по его словам, сейчас происходит согласование плана НАТО для предоставления помощи по безопасности и организации обучения для Украины. Это делается для того, чтобы обеспечить надежную структуру и большую предсказуемость, а также совместить с финансовым обязательством, чтобы минимизировать риск задержек и пробелов в оказании поддержки.

Столтенберг напомнил, что предыдущие задержки в предоставлении помощи от США и некоторых европейских стран повлияли на ситуацию на поле боя, что позволило россиянам оккупировать больше украинской земли.

"По этой причине, Украина нуждается в предсказуемости и долгосрочных обязательств, и мы также нуждаемся в большей подотчетности", - сказал генеральный секретарь Альянса.

Он рад, что на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном было согласовано, что Венгрия не будет частью этих усилий НАТО, что Венгрия не будет посылать военный персонал и не будет брать финансовых обязательств. В то же время, Венгрия не будет блокировать усилия, чтобы другие союзники могли двигаться дальше.

Венгрия не будет участвовать и не будет мешать НАТО помогать Украине - подробности

Как сообщал УНИАН, в Будапеште 12 июня было согласовано, что Венгрия не будет участвовать и не будет противодействовать инициативам НАТО по поддержке Украины, которые должны согласовать на саммите Альянса в Вашингтоне. Соответствующая договоренность была согласована между генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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