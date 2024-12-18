Венгерский премьер набрал политический вес после победы Трампа на выборах в США.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан "напялил голубую каску миротворца", делая вид, что получил от избранного президента США Дональда Трампа лицензию на право вершить судьбы Украины и России. Об этом пишет шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на самом деле Орбан продолжает гнуть кремлевскую линию о необходимости переговоров. Сохар добавил, что Орбан набрал политический вес, ведь стал доверенным лицом Путина и верным соратником Трампа в Европе.

"Орбан, по сути, пытается перепаковать кремлевский "мирный план" в новую обертку, в которой ее можно подсунуть остальной Европе. В основе логики – путинский ботокс и традиционные российские скрепы головного мозга: лишить Украину военной и финансовой поддержки, а затем натянуть Киеву на голову ультиматум капитуляции", – пишет Сохар.

Видео дня

Он отметил, что Трамп пока не готов к сценарию, который продвигает Орбан. Ведь новоизбранный президент США стремится заключить выгодную сделку по Украине.

"Именно поэтому команда Трампа не озвучивает контуров будущей договоренности, и не генерирует каких бы то ни было собственных инициатив, зато мониторя контроверсионные пожелания заинтересованных игроков: от Киева до Москвы, от Брюсселя до Пекина, и, как это ни странно – от Будапешта до Анкары. Важны не рациональность или справедливость предложений, а политический вес ее носителя", – добавил Сохар.

По его словам, сейчас Орбан пытается блефовать, надеясь, что его "мирная инициатива" станет настолько весомой в глазах Трампа, насколько слабой будет позиция Европы.

"Хочется верить, что Трамп усвоил уроки первого президентства, когда его администрация заключила договор с талибами о прекращении огня и политическом взаимопонимании официального правительства и "Талибана". Однако боевики использовали этот "мирный план" как ступеньку для захвата власти в стране. То же самое может повториться в случае "орбанизации" Трампа: внезапное прекращение финансирования Украины не приведет к миру, а скорее наоборот – будет стимулировать российскую агрессию", – резюмирует Сохар.

"Мирные инициативы" Орбана

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал активнее продвигать свое видение относительно окончания российско-украинской войны. В частности, недавно он похвастался, что "открыл двери" к мирным переговорам Украины и РФ.

Кроме того, накануне Орбан обвинил Зеленского в том, что президент Украины отклонил его предложение о рождественском перемирии и большом обмене пленными.

На это сообщение отреагировал советник президента Дмитрий Литвин. Он отметил, что Украина не уполномочивала Венгрию на какие-либо действия, а Венгрия не предупреждала о контактах с Москвой.

Вас также могут заинтересовать новости: