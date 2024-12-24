Рютте подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии является беспрецедентной и за это Украина "должна быть благодарна Шольцу".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает неоправданной ритику президента Украины Владимира Зеленского в адрес федерального канцлера Олафа Шольца. Как пишет n-tv.de, об этом Рютте заявил в интервью агентству dpa.

"Я часто говорил Зеленскому, что ему следует прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым", - сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии является беспрецедентной и по объемам уступает только США, и за это Украина "должна быть благодарна Шольцу".

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"То, что сделал Олаф Шольц, впечатляет. Шольц способствовал тому, что Германия уступает только США по объему военной поддержки Украины - 28 миллиардов евро, а по некоторым подсчетам даже 34 миллиарда. Это огромная сумма, намного опережающая многие другие страны, включая крупные европейские экономики, - сказал Рютте.

В то же время, говоря о позиции Шольца в отношении поставок Украине крылатых ракет Taurus, Рютте отметил, что что лично он принял бы другое решение и не стал бы накладывать никаких ограничений на их использование.

"В целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины", - сказал он, подчеркнув однако, что не ему решать, что именно должны поставлять союзники.

Он добавил, что Германии важно осознать, что в ее политике в отношении Украины на карту поставлены ее собственные ценности и коллективная безопасность. "Если бы Украина проиграла, нам пришлось бы тратить гораздо больше средств на оборону, чтобы противостоять российской угрозе", - добавил он.

Зеленский ранее критиковал Шольца, в частности, за то, что тот разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он также неоднократно публично выражал непонимание отказа канцлера поставлять крылатые ракеты "Taurus".

Позиция Шольца по войне в Украине

В ноябре Шольц решил впервые за долгое время провести телефонный разговор с Путиным. За это он получил массу критики со всех сторон и был вынужден несколько раз оправдываться.

На днях немецкие СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует приехать в Москву с "мирной миссией", стремясь сыграть на этой теме для повышения своего предвыборного рейтинга.

20 декабря Шольц сообщил, что Германия отправила в Украину еще одну систему ПВО IRIS-T.

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