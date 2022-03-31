Мэр Гданьска пообещала, что они помогут с восстановлением города.

Одну из улиц польского Гданьска переименуют в честь города-героя Мариуполь.

Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

Такое предложение на XLVIII сессии Совета Гданьска выдвинул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"9 марта две мощные российские бомбы уничтожают детскую больницу, роддом. 17 раненых женщин, 3 погибших, среди них еще совсем маленький ребенок – девочка. 16 марта российская авиабомба уничтожает драматический театр в сердце Мариуполя, где на то время от обстрелов прятались более 900 мирных жителей города, в основном женщины и дети. Оккупантов не остановил тот факт, что возле драматического театра была надпись большими буквами "дети". В результате обстрела оборвалась жизнь более 300 мариупольцев", - рассказал Вадим Бойченко.

Он поблагодарил польское правительство за военную и гуманитарную помощь, а также призвал международных партнеров помочь в немедленной полной эвакуации жителей Мариуполя.

"Одно из ключевых решений, которое ожидает наше государство и Мариуполь – закрытие неба над Украиной. Я понимаю, что это сложное политическое решение. Но оно может спасти тысячи жизней украинцев и мариупольцев", - подчеркнул Бойченко.

Глава польского города Александра Дулькевич сообщила, что на заседании Европейского совета регионов они приняли решение помогать беженцам и документировать все факты преступлений против человечества, которые происходят в Украине.

"Самое важное - остановить войну как можно быстрее и остановить позорную торговлю с Россией сырьем – нефтью и газом", - подчеркнула она.

Мэр Гданьска добавила, что после войны они будут помогать в восстановлении Мариуполя. А Бойченко пообещал, что в отстроенном городе появится улица в честь Гданьска.

Как сообщал УНИАН, 26 марта президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с Путиным по условиям "исключительной" гуманитарной операции по эвакуации мирных жителей Мариуполя.

По состоянию на 27 марта в Мариуполе погибло почти 5 тысяч человек, 210 из которых - дети, сообщал Бойченко. В городе разбомблены частные и многоэтажные жилые дома, объекты инфраструктуры. Также в городе повреждены два завода, порт и воинская часть.

А министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если мир ничего не сделает для помощи Мариуполю это будет "коллективная вина".

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