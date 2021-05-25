Перевозчики уже пытаются обходить Украину из-за российской войны, поэтому отказ от белорусского неба создает определенные трудности.

Евросоюз приказал авиакомпаниям обходить воздушное пространство Беларуси после того, как страна заставила самолет компании Ryanair приземлиться ради ареста журналиста. Этот случай продемонстрировал, как быстро авиация может быть втянута в геополитику. И потенциальные последствия иногда очень опасны.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что реакция на поведение Минска была быстрой. Прошел лишь день после принудительного приземления рейса Ryanair прежде чем Александр Лукашенко столкнулся с осуждением со стороны многих стран и запретами авиаперелетов по всему миру. ЕС в понедельник призвал авиакомпании, которые базируются на территории блока, не летать над Беларусью. Также белорусской государственной авиакомпании запретили входить в европейское небо. Великобритания наложила аналогичные ограничения. А несколько крупных авиакомпаний объявили, что они вообще не будут летать над Беларусью.

"Учитывая текущую ситуацию, мы останавливаем работу в белорусском воздушном пространстве на какое-то время",-сказал пресс-секретарь Lufthansa Таль Мускаль.

Читайте такжеWP: Лукашенко нарушил многие международные законы и заслужил тяжкое наказаниеК решению немецкого авиаперевозчика присоединилась также Austrian Airlines. Согласно данным Cirium эти две компании играют ключевую роль в сообщении Беларуси с другими странами. Air France и KLM тоже заявили, что не будут проходить через белорусское небо. Аналогичное решение приняла и компания Finnair.

"Изменения сделают авиарейсы немножко длиннее", - предупредил финский национальный перевозчик на странице в Twitter.

Некоторые аналитики говорят, что изоляция Беларуси будет тяжелой и дорогой для европейских компаний. Перевозчики уже избегают Украину из-за войны с Россией. А отказ от маршрутов через белорусское воздушное пространство создаст новые осложнения для некоторых рейсов.

Аналитики Eurasia Group говорят, что избежать прохождения через Беларусь во время перелетов с севера на юг Европы возможно. Но перелеты между Европой и Азией будут дорогими. За прошедшую неделю примерно 3,3 тысячи самолетов пролетели над Беларусью. Лишь пятая часть из них приземлились в стране или выполняли рейс из нее. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Минск нельзя назвать крупным европейским авиаузлом. Однако, его аэропортом пользовался ряд международных компаний включая Lufthansa, Austrian Airlines и Turkish Airlines. Американские авиалинии, такие как American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines предлагали перелеты в Минск через партнеров в Европе и "Белавиа".

Читайте также"Они убьют меня!": экс-главред NEXTA просил бортпроводника не садиться в Минск-пассажиркаАвиакомпании часто вынуждены подстраивать свою работу под геополитические и другие потрясения. В этом месяце, например, несколько американских перевозчиков отменили рейсы в Израиль из-за эскалации конфликта там. Некоторые перевозчики меняли процедуры включительно с добавлением остановок для дозаправки. Так произошло, например, после того, как хакеры взломали трубопровод на восточном побережье США. В 2014 году почти три сотни людей были убиты, когда российские силы сбили рейс MH17 над Украиной. Западные правительства обвинили в этом правительство России и его марионеток на Донбассе, хотя Москва отрицает свою причастность. В прошлом году Нидерланды подали иск против России в Европейский суд по правам человека, пытаясь получить доказательства, которые будут полезны для семей жертв.

С 2017-го по 2021 год компания Qatar Airways была вынуждена избегать авиапространства Саудовской Аравии и нескольких соседних стран. Причиной стало введение эмбарго против Катара в небе, море и на суше. В некоторых случаях это означало, что самолеты должны выполнять рейсы через более длинные маршруты, чтобы обойти Аравийский полуостров. Соседи обвинили Катар в поддержке терроризма. Но Доха отрицает это.

Читайте такжеНа борту принудительно севшего в Минске самолета были агенты КГБ - глава RyanairNew York Times пишет, что изоляция Беларуси не повлияет на американские пассажирские перевозки, которые редко используют белорусское авиапространство. Но грузовые рейсы могут пострадать. В воскресенье, например, более десятка грузовых самолетов авиакомпаний из США прошли над Беларусью. Среди них были пять рейсов компании FedEx, четыре рейса UPS и два Atlas Air. В заявлении компания UPS заверила, что ее сеть не пострадала. Однако продолжаются поиски "других маршрутов, которые гарантируют безопасность для наших экипажей и самолетов, а также обеспечат услуги для наших клиентов". В FedEx заверили, что "пристально следят за проблемой".

Посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Перевод: Лесь Дымань