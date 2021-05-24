Лондон собирается поднять вопрос "циничного и опасного угона" самолета Ryanair на заседании Совета Безопасности ООН.

Правительство Великобритании распорядилось, чтобы все британские самолеты не летали над Беларусью. Кроме того, белорусского посла вызвали для разъяснений.

Все это стало реакцией на арест оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги после того, как их рейс компании Ryanair заставили приземлиться в Минске.

Как пишет The Guardian министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал события в Минске "необдуманным, циничным и опасным угоном самолета Ryanair, который совершил правительство Беларуси". По его словам, новые санкции против белорусского режима уже рассматриваются. Также Лондон запретил компании "Белавиа" выполнять рейсы в королевство.

Читайте такжеЕвросовет рассмотрит принятие санкций из-за принудительной посадки самолета в БеларусиРеакция Великобритании появилась перед встречей лидеров ЕС, которая пройдет сегодня вечером. На ней будут обсуждаться меры против Беларуси, в частности, запрет самолетам "Белавиа" заходить в аэропорты ЕС. В своем утреннем заявлении Верховный комиссар по иностранным делам Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента и предостерег, что всем причастным грозят санкции.

Рааб сказал в Палате общин, что посла Беларуси вызвали для разъяснений. Кроме того, продолжается рассмотрение потенциальных санкций против белорусских граждан и компаний. В то же время, Рааб добавил, что хочет действовать в координации с союзниками включая ЕС. Также по словам британского министра, Лондон собирается поднять вопрос инцидента с самолетом Ryanair на заседании Совета безопасности ООН, а также на встрече стран G7 и в Организации международной гражданской авиации.

Рааб также отметил, что ему следует быть осторожным в своих высказываниях, но признался, что ему "очень трудно поверить, что эти конкретные действия были предприняты без согласия властей России". При этом, он добавил, что у него пока нет никаких прямых разведывательных данных на этот счет.

Посадка борту Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Перевод: Лесь Дымань