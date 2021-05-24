Правительство Великобритании распорядилось, чтобы все британские самолеты не летали над Беларусью. Кроме того, белорусского посла вызвали для разъяснений.
Все это стало реакцией на арест оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги после того, как их рейс компании Ryanair заставили приземлиться в Минске.
Как пишет The Guardian министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал события в Минске "необдуманным, циничным и опасным угоном самолета Ryanair, который совершил правительство Беларуси". По его словам, новые санкции против белорусского режима уже рассматриваются. Также Лондон запретил компании "Белавиа" выполнять рейсы в королевство.
Читайте такжеЕвросовет рассмотрит принятие санкций из-за принудительной посадки самолета в БеларусиРеакция Великобритании появилась перед встречей лидеров ЕС, которая пройдет сегодня вечером. На ней будут обсуждаться меры против Беларуси, в частности, запрет самолетам "Белавиа" заходить в аэропорты ЕС. В своем утреннем заявлении Верховный комиссар по иностранным делам Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента и предостерег, что всем причастным грозят санкции.
Рааб сказал в Палате общин, что посла Беларуси вызвали для разъяснений. Кроме того, продолжается рассмотрение потенциальных санкций против белорусских граждан и компаний. В то же время, Рааб добавил, что хочет действовать в координации с союзниками включая ЕС. Также по словам британского министра, Лондон собирается поднять вопрос инцидента с самолетом Ryanair на заседании Совета безопасности ООН, а также на встрече стран G7 и в Организации международной гражданской авиации.
Рааб также отметил, что ему следует быть осторожным в своих высказываниях, но признался, что ему "очень трудно поверить, что эти конкретные действия были предприняты без согласия властей России". При этом, он добавил, что у него пока нет никаких прямых разведывательных данных на этот счет.
Посадка борту Ryanair в Минске: детали
- 23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.
- Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.
- В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.
- Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).
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