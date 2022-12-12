На государственных предприятиях Беларуси собирают средства на нужды российской армии.
Официально деньги собираются для "Объединения ветеранов боевых действий на территории других государств". Оно контролируется Министерством обороны Республики Беларусь, сообщают в Центре национального сопротивления.
По данным беларуского подполья, собранные средства направят на закупку амуниции и формы мобилизованным военнослужащим армии Российской Федерации, которые воюют на территории Украины.
"Официально же, деньги собирают якобы беларуским военным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Объединение ветеранов боевых действий на территории других государств" было создано в 1995 году. Согласно уставу, основными целями его деятельности является защита прав и гарантий ветеранов боевых действий на территории других государств.
Роль Беларуси в войне
Как известно, с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация использует Беларусь для нанесения ракетных ударов по Украине. Также с ее территории заходили российские войска.
В начале декабря Министерство обороны Беларуси объявило о начале занятий по боевой подготовке вооруженных сил.
По мнению главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, нападения на Украину со стороны Беларуси не будет. Он считает, что информацию о наступлении распространяют для создания паники.
В то же время Украина строит на границе с Беларусью железобетонный забор с колючей проволокой.