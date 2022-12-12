Официально говорят, что они идут беларуским военным.

На государственных предприятиях Беларуси собирают средства на нужды российской армии.

Официально деньги собираются для "Объединения ветеранов боевых действий на территории других государств". Оно контролируется Министерством обороны Республики Беларусь, сообщают в Центре национального сопротивления.

По данным беларуского подполья, собранные средства направят на закупку амуниции и формы мобилизованным военнослужащим армии Российской Федерации, которые воюют на территории Украины.

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"Официально же, деньги собирают якобы беларуским военным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Объединение ветеранов боевых действий на территории других государств" было создано в 1995 году. Согласно уставу, основными целями его деятельности является защита прав и гарантий ветеранов боевых действий на территории других государств.

Роль Беларуси в войне

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация использует Беларусь для нанесения ракетных ударов по Украине. Также с ее территории заходили российские войска.

В начале декабря Министерство обороны Беларуси объявило о начале занятий по боевой подготовке вооруженных сил.

По мнению главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, нападения на Украину со стороны Беларуси не будет. Он считает, что информацию о наступлении распространяют для создания паники.

В то же время Украина строит на границе с Беларусью железобетонный забор с колючей проволокой.

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