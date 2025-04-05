Премьер-министр Бельгии отреагировал на недавний визит израильского премьера в Венгрию.

Если бы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Бельгию, он не был бы арестован, несмотря на ордер Международного уголовного суда. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, сообщает телеканал VRT News.

Барт прокомментировал недавний визит Нетаньяху в Венгрию, премьер-министр которой Виктор Орбан сообщил, что страна начала процедуру выхода из Международного уголовного суда.

Де Вевер отметил, что хоть и не все европейские страны так симпатизируют израильскому премьер-министру, как Венгрия, однако большинство из них не арестовали бы Нетаньяху, если бы он туда поехал, поскольку это "вряд ли возможно с точки зрения realpolitik".

Видео дня

"В рамках понятия realpolitik практические соображения преобладают над этическими. Я не думаю, что существует хоть одна европейская страна, которая бы арестовала Нетаньяху, если бы он туда поехал. Франция, например, не арестовала бы его, и я не думаю, что мы тоже", - заявил премьер-министр Бельгии.

Кроме того, с юридической точки зрения было бы невозможно арестовать израильского премьер-министра, поскольку Израиль не является членом Международного уголовного суда, отметил профессор международного права Стивен Девульф.

Ордер МУС для Нетаньяху и его визит в Венгрию

Как сообщал ранее УНИАН, в ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Суд считает, что они должны нести уголовную ответственность "за преступления против человечности и военные преступления" как соучастники и гражданские начальники, которые направили нападение на гражданское население Палестины.

Впрочем, 3 апреля Нетаньяху приехал с визитом в Венгрию. Поездка политика состоялась, несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест. Нетаньяху провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Известно, что Венгрия ратифицировала Римский статут МУС, поэтому должна выполнять его решения.

Уже в тот же день в Венгрии заявили о выходе из Международного уголовного суда в соответствии с конституционной и международно-правовой базой. руководитель аппарата венгерского премьера Гергей Гуяш отметил, что МУС "был почетной инициативой", однако сейчас обвинения премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху является самым печальным примером того, что суд превратился в политический орган.

Вас также могут заинтересовать новости: