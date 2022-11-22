По его мнению, эскалация может включать разрушение инфраструктуры.

Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на конференции в Берлине, сообщил Reuters.

"Несмотря на развитие войны и видимые и растущие неудачи России... мы должны быть готовы к эскалации", - сказал Шольц.

По его словам, эскалация может включать разрушение инфраструктуры.

Шольц заявил, что фонд обороны в размере 100 млрд евро, о котором было объявлено после вторжения России, стал результатом полученного урока для создания оборонных запасов немецких вооруженных сил.

Канцлер также заявил, что его недавняя поездка в Китай стоила того уже потому, что во время нее была озвучена общая позиция двух стран против применения ядерного оружия.

Напомним, во время визита в Китай в начале этого месяца Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин осудили угрозы применения Россией ядерного оружия в Украине.

Помощь Украине от Германии

Вчера, 19 ноября, в посольстве Германии сообщили, что на вооружение ВСУ поступили 30 САУ Gepard. Они хорошо показали себя в борьбе с иранскими дронами-камикадзе и применяются для защиты объектов критической инфраструктуры.

В первой половине ноября Германия передала Украине новую партию вооружения. Она включала 30 бронемашин Dingo, 18 разведывательных беспилотников, пять тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh и ракеты для системы ПВО Iris-T SLM.

Германия также дополнила список оружия, которая будет отправлена для ВСУ в ближайшем будущем. Среди новых пунктов есть снаряды к РСЗО MARS II, 17 защищенных внедорожников, 116 полевых обогревателей, 4 погрузчика.

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