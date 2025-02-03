В то же время враг еще может успеть захватить некоторые крупные города, считает эксперт.

В течение последнего месяца темпы продвижения РФ значительно уменьшились. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий.

"Они еще продолжают отжимать нашу территорию. Они еще в наступлении и не один наш город еще под серьезной угрозой. Мы еще можем потерять и Купянск и Покровск. Потому что армия еще очень большая. Но при том, что интенсивность боев совсем не уменьшилась, а темпы продвижения уже упали где-то вдвое. Это прямой результат того, что они постепенно заканчиваются. Неприятное для нас слово "постепенно", они медленно заканчиваются. Потому что их базово набрали очень много. Но у них огромная проблема с заменой того, что выбывает. Набор практически прекратился", - сказал Дикий.

Эксперт добавил, что сейчас в РФ еще есть небольшие запасы мобилизованных с 2022 года. Однако большинство из них уже выбыли. А основа их армии сейчас - это контрактники, которые пошли воевать из-за выплат.

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"И эта масса заканчивается. Оказалось, что дело не в размере выплат. А в том, что даже у них люди делятся на тех, кто готов продать свою жизнь за деньги и тех, кто не готов. И те, кто готов - они закончились. С пополнением огромные проблемы, потери наоборот каждую неделю растут", - добавил Дикий.

Продвижение РФ: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян в трех населенных пунктах Донецкой области. По их данным, врагу удалось захватить территории в районе Серебряного, Дачного и возле Колодезя.

Также аналитики отмечают, что РФ удалось создать "очередной анклав" в Андреевке Донецкой области. Отмечается, что враг там пытается давить с разных сторон, даже сквозь позиции Сил обороны Украины.

Между тем Business Insider сообщает о сложной ситуации с медиками в России. В частности они ссылаются на то, что РФ все чаще отправляет в штурмы бойцов на костылях. Отмечается, что россияне очень часто возвращаются в бой с незаживающими ранами.

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