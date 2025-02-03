Раненые оккупанты, вероятно, были возвращены в свои части после того, как их преждевременно выписали из передовых медицинских пунктов, по указанию их командования.

Российская медицинская система, вероятно, работает на пределе возможностей, ведь на передовой все чаще замечают военных на костылях, сообщает Business Insider со ссылкой на британскую разведку.

По данным Министерства обороны Великобритании, многочисленные наблюдения подтверждают, что раненые российские военнослужащие возвращаются в бой, поскольку система медицинской помощи не справляется с нагрузкой.

В отчете разведки опубликованном в воскресенье, говорится: "Очень вероятно, раненых российских военнослужащих возвращают к выполнению боевых задач в Украине с незаживающими ранами, часто на костылях".

Видео дня

В частности, упоминается 20-я общевойсковая армия, которая, по информации британской разведки, могла сформировать "штурмовые группы" из раненых солдат.

"Существует реалистичная возможность, что российские командиры направляют эту деятельность на содержание персонала, который иначе потерялся бы в перегруженной медицинской системе", - говорится в отчете.

Британское оборонное ведомство также ссылается на украинские оценки, согласно которым во время войны было убито или ранено 830 тысяч российских солдат, из которых около 400 тысяч нуждаются в лечении за пределами зоны боевых действий.

В докладе указано: "Раненые солдаты, вероятно, были возвращены в свои части после того, как их преждевременно выписали из передовых медицинских пунктов, по указанию их командования". Такая практика, по мнению разведки, "уменьшает нагрузку на перегруженную военную медицинскую систему и повышает способность подразделения отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения оперативных задач".

Кроме того, в отчете отмечается, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в учреждениях, расположенных подальше от линии фронта, обусловливает необходимость переноса административной и медицинской нагрузки обратно на воинские части.

Британская оценка ситуации появилась после публикации видеоматериалов в украинских Telegram-каналах, на которых зафиксированы российские военные на костылях в лесной местности неподалеку от Покровска. На других видео раненые солдаты жаловались на условия развертывания.

В середине января украинские источники обнародовали дроновые кадры, зафиксировавшие двух военных на костылях в открытом поле вблизи Покровска. Беспилотник сбросил на них боеприпасы, что, вероятно, сделало их небоеспособными.

Впрочем, остается неизвестным, какие именно травмы получили эти солдаты до удара беспилотника, а также участвовали ли они в боевых действиях или же просто перемещались между позициями.

"Сплошной позор"

Эти кадры вызвали дискуссии и в России. Военный блогер Святослав Голиков в своей заметке в январе жестко раскритиковал практику отправки раненых на передовую, назвав ее "сплошным позором".

"В особо вопиющих случаях явных калек даже могут посылать на штурм, но чаще их отправляют на укрепление только что отвоеванных позиций", - добавил он.

Голиков предположил, что солдаты на видео были без снаряжения и оружия из-за того, что российским военным часто приходится самостоятельно находить оснащение на фронте.

Негативная реакция на лечение раненых усилилась после распространения в середине января еще одного видео, на котором мужчина в военной форме избивает двух раненых россиян дубинкой и применяет к ним электрошокер.

Власти Кызыла (Тува, Россия) сообщили российским СМИ, что начали расследование этого инцидента.

Признаки нехватки ресурсов в российской армии становятся все более очевидными, ведь война превращается в соревнование, в котором Киев и Москва пытаются превзойти друг друга по численности войск и запасам вооружений.

Чтобы пополнить ряды, Кремль увеличивает бонусы и социальные льготы для новобранцев, а в отдельных регионах денежные стимулы для контрактников почти сравнялись с американскими военными выплатами.

В 2025 году Россия планирует направить на оборону почти треть федерального бюджета - 13,5 триллиона рублей (примерно 135 миллиардов долларов по актуальному курсу), что происходит на фоне экономической изоляции страны из-за западных санкций.

Кадровые проблемы России

Как сообщал ранее УНИАН, Путин приказал отправить повестки резервистам. Он заявил, что это необходимо для "повышения боевых навыков". По словам юриста Движения отказников России Артема Клиги, это может быть связано с "потребностью в людях" из-за "истощения российской армии".

В то же время Россия пытается избежать массовой мобилизации, чтобы не навредить политическому режиму, поэтому покупает наемников у других стран. Такое мнение высказал полковник запаса СБУ и эксперт по военной контрразведке Михаил Притула.

Чтобы избежать протестов, россияне пытаются набирать добровольцев через контракты, предлагая им большие выплаты. Однако это не может продолжаться бесконечно, считает майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, ведь финансовых ресурсов у россиян не хватит.

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