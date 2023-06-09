Сейчас девушка в больнице, пуля попала в область таза.

В Брянской области РФ караульный выстрелил в 19-летнюю девушку, около 23:00 подошедшую к воинской части.

Инцидент произошел вчера вечером в одном из поселков недалеко от российско-украинской границы, сообщает Telegram-канал Baza.

Пуля попала в область таза. Девушку доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь.

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"Военнослужащий несколько раз предупредил девушку, что она находится рядом с запрещенной зоной, однако, как утверждает рядовой, на замечания она не реагировала. Он выстрелил - пуля попала девушке в область таза. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Назначена проверка", - говорится в сообщении.

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