Она призвала правительство разработать такой план.

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала разработать план на случай, если российское правительство рухнет.

Как пишет Sky News, такое заявление она сделала во время выступления в Палате общин. "Мы и наши союзники - в том числе украинцы, в том числе поляки, в том числе страны Балтии - должны убедиться, что у нас есть план на случай взрыва России", - сказала Трасс.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что руководство Россией принадлежит русскому народу. "Мы не спекулируем и не пытаемся предсказать - мы планируем и принимаем меры на случай непредвиденных обстоятельств. И поэтому, каким бы ни был исход этого конфликта, мы будем готовы", - отметил он.

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Также Клеверли назвал восстание главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина беспрецедентным вызовом авторитету Путина.

Мятеж в России: реакция Великобритании

В начале "марша справедливости" Пригожина битанский премьер Риши Сунак сказал журналистам, что они внимательно следят за ситуацией и находятся на связи с союзниками.

Вчера он сказал, что пока рано уверенно говорить о последствиях мятежа, однако Великобритания готова к "ряду сценариев".

При этом экс-начальник Генштаба Великобритании Ричард Даннат считает, что "вагнеровцы", которым власти РФ разрешили уйти в Беларусь, могут возглавить новую атаку на Киев.

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