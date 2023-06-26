Ситуацией с Пригожиным российскую армию поставили на колени, считает эксперт.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что бунт главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина раскрутил недовольство в армии РФ, где уже идут реальные мятежные процессы. Однако для настоящего мятежа в России необходимо, чтобы на подобный рейд осмелились армейские лидеры.

Как отметил эксперт в комментарии РБК-Украина, Пригожин не является самостоятельной фигурой и управляется кем-то из окружения российского диктатора Владимира Путина. Вероятно, заговорщики считают, что РФ должна потерпеть военное поражение в Украине, чтобы подорвать в глазах простых россиян авторитет нынешней власти. В этом случае крайним окажется никто иной, как президент РФ Владимир Путин, однако его союзникам расслабляться тоже рано.

"На самом деле в российской армии идут реальные мятежные процессы. Тем, что они сделали с Пригожиным, они только раскрутили эти настроения. Они не спустили пар, протестных настроений становится все больше. Унизили российскую армию, сбили самолеты и вертолеты, и фактически за это никто не ответит. Российскую армию поставили на колени", – объяснил Самусь.

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По его словам, если армейские лидеры решатся на подобный мятеж, это и будет тот самый "беспощадный русский бунт". В связи с этим Украина должна акцентировать внимание на том факте, что в России, которая обладает огромным ядерным потенциалом, на самом деле нет власти, а ситуация неконтролируемая.

"Западу нужно перестать бояться, нужно немедленно пригласить Украину в НАТО. Разве можно бояться fail state? Напротив, нужно искать конфликт, давить на него. Запад не будет торговаться с Россией по Украине, у нее нет козыря, который мог бы заставить Украину отказаться от борьбы", – резюмировал Самусь.

Мятеж Пригожина: что нужно знать

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские кадровые войска нанесли удар по позициям ЧВК. Он сообщил, что идет "останавливать" министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ближе к ночи "вагнеровцы" зашли в РФ со стороны оккупированных территорий Луганской области.

Уже 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" дошли до Московской области – до столицы оставалось около 200 км, когда Пригожин решил развернуть колонну с военной техникой. Он провел переговоры с Александром Лукашенко, на которых ему якобы предоставили определенные гарантии.

Известно, что по результатам этих переговоров Пригожин должен отправиться в Беларусь. Однако в пресс-службе Лукашенко днем 26 июня заявили, что не знают, где владелец ЧВК, хотя СМИ заявили, что заметили его в одном из минских отелей.

Тем временем в СМИ пишут, что в Могилевской области Беларуси в 200 км от границы с Украиной началось строительство военного лагеря. Он рассчитан на восемь тысяч наемников ЧВК "Вагнер". Отмечается, что таких лагерей будет несколько.

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