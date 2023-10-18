"Мы переживаем библейскую трагедию... Между событиями в Израиле и Украине много параллелей", – резервист израильской армии, артист Илья Аксельрод

Израильский юморист, участник многих украинских проектов, создатель авторских документальных фильмов Илья Аксельрод рассказал УНИАН о том, что происходит в стране после вторжения террористов, мобилизации населения и реакции израильтян на обвинения в блокаде Сектора Газа.

Илья, вы помните момент, когда узнали о нападении? Что происходило тогда и сейчас?

Был праздник (один из самых веселых иудейских праздников Симхат Тора, – УНИАН), мы радовались жизни, расслабились и вдруг наступил шок. Понадобилось какое-то время, чтобы отойти от него. Затем появились данные о количестве потерь. О немыслимом количестве зверски убитых, замученных женщин, стариков, детей... Израиль не привык к таким потерям, особенно, среди гражданского населения. Тогда шок перешел в уныние и грусть. На моей памяти так больно здесь не было никогда, а живу в Израиле с 1990 года…

Потом начиналась мобилизация – армейская, народная, государственная, добровольная. Наш дух поднялся. Тысячи людей собирают посылки для солдат, пакуют еду, сладкую воду, сигареты… При этом военные ни в чем не нуждаются, даже шутят: мол, хватит присылать нам продукты, потому что за горой еды уже не видно танков…

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Несколько дней назад командование огласило рекомендации для населения: запастись всем самым необходимым на 72 часа – из расчета того, что при массированной войне где-то может быть повреждена инфраструктура. Например, нужны какие-то радиоприемники, чтобы ловить сигнал, если пропадет Интернет, и прочее... Это объявление вызвало определенный ажиотаж в магазинах – люди опустошили прилавки. Но вскоре народ успокоили, пояснив, что это все – в теории. Просто лучше быть готовым к возможным проблемам, но не бежать и все скупать. Сейчас ажиотаж закончился. Мы были в "своем обычном" магазине, где всегда покупаем продукты, – паники там не наблюдается. И вообще – сейчас в Израиле паники нет.

Город, в котором вы живете, попадает под обстрелы?

Мы живем в центре страны. Несколько минут назад над нами пролетела вражеская ракета, но тревогу не объявляли. Дело в том, что в стране достаточно точная сигнализация – система реагирует на опасность четко по районам. Гораздо хуже на юге Израиля, где города Ашдод, Ашкелон... От нас, примерно, в тридцати минутах езды… По тем населенным пунктам террористы ежедневно запускают сотни ракет (на момент интервью, – УНИАН), а за одну субботу, 7 октября, их было около трех тысяч.

Известно, что из-за близости границ ракеты после пусков прилетают в Израиль за считанные минуты. Выходит, у населения фактически нет времени, чтобы спрятаться, и вся надежда на известную израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол"?

В целом, она обеспечивает безопасность. Однако "купол" никогда не был "герметичным", его результативность – 90%. А, когда мы говорим о тысячах ракет, как это произошло 7 октября, сотнях единиц, которые выпускают по стране одновременно, конечно, системе справляться сложнее.

Но, кроме "купола", есть и другие меры безопасности, которые разработаны Командованием тыла Израиля (военное управление по защите гражданского населения, – УНИАН). То есть, люди хорошо инструктированы о том, как себя вести в тех или иных ситуациях. В частности, в Израиле многие квартиры оснащены домашним бомбоубежищем – специальной защищенной комнатой, которая укреплена еще при строительстве дома (называется мамад, – УНИАН). В ней закрываются люки внешнего окна, внутренняя дверь – двойная, бронированная – запирается изнутри. При обстрелах мы быстро проходим в свое домашнее убежище. Люди, которые проживают в домах старой постройки, могут укрыться в подъездном или районном бомбоубежище.

Также имеются четкие инструкции на предмет того, как вести себя, если ракетная атака застала на улице, в автомобиле и так далее. По моим наблюдениям, большинство израильтян придерживаются этих правил. Конечно, при обстрелах и у нас гибнут люди, но без соблюдения инструкций Командования тыла жертв было бы значительно больше.

У вас принято собирать "тревожный чемоданчик" необходимыми вещами, чтобы, в случае чего, можно было быстро перебраться в более безопасное место?

Понимаете, "чемоданчик" подразумевает некий переезд. В Израиле ехать особо некуда – нет ни одной страны, в которую мы могли бы проехать по суше. То есть, в отличие от Украины, которая тоже страдает от военной агрессии, у нас другая география (Израиль граничит с недружественными государствами: на севере – с Ливаном, на северо-востоке — с Сирией, на востоке — с Иорданией и территорией Западного берега реки Иордан, на юго-западе — с Египтом и Сектором Газа, – УНИАН). Самый дальний переезд, самый протяженный маршрут может быть из квартиры в районное бомбоубежище.

Что касается нашей семьи, все нужные лекарства, салфетки, фонарики, радиоприемники находятся в комнате-убежище. Там же теперь спят наши сыновья, которым 7 и 11 лет. Считаем это необходимым, чтобы, случись что ночью, не нужно было куда-то бежать. Вместе с детьми ночуют две наши собаки, а мы находимся недалеко…

Правительство Израиля в целях безопасности запретило открывать школы. Как сейчас у вас организован учебный процесс?

Из-за войны школьные занятия перевели в режим онлайн и дети учились по программе Zoom. Но несколько дней назад на онлайн-урок ворвался арабский террорист и очень напугал детей. Он сделал это при помощи мобильного телефона, который принадлежал убитому или похищенному израильскому ребенку. После случившегося Министерство образования сообщило об изменениях в учебном процессе – Zoom запретили, предложена альтернативная программа, потому что неизвестно, сколько еще таких похищенных телефонов...

Вы вообще представляете уровень этого варварства?! Взять телефон убитого ребенка и использовать его для угроз другим детям… Как можно расстреливать, обезглавливать младенцев и пожилых людей, которые сидят в инвалидных колясках?! Они сжигали дома с людьми, которые не хотели выходить из комнат-убежищ! Найдено очень много обгоревших трупов… Одна девушка узнала о смерти своей бабушки, увидев фото окровавленного тела в Facebook. Террорист застрелил старушку, отснял на ее же мобильный телефон и выложил в социальных сетях...

Понимаю, что говорю жесткие вещи, но по-другому никак не передать весь ужас, который израильтяне сейчас переживают. У нас есть организация ZAKA – добровольцы-спасатели, которые занимается сбором и опознанием жертв ракетных атак. Они – привыкшие ко всему люди, которые по кусочкам собирают тела и сортируют в пакетики, чтобы можно было похоронить как можно больше частей тела погибшего человека. Так вот, увидев последствия теракта в кибуцах на юге Израиля, волонтеры ZAKA в прямом смысле слова не могли удержаться на ногах и говорить…

Помните, как в советские времена все ужасались преступлениям Чикатило (Андрей Чикатило (1936-1994) с особой жестокостью убил десятки женщин и детей, - УНИАН)? Вот, представьте, что на юге Израиля одновременно совершали злодеяния полторы-две тысячи "чикатил"! То есть, мы говорим об извращенной жестокости. Нет ничего человеческого у тех, кто это все совершал.

Это все ужасные вещи, которые сродни Холокосту… Ваши предки его тоже пережили?

Все мои бабушки и дедушки прошли через него... В годы Второй мировой войны одна из моих бабушек была в оккупации в Беларуси. Фашисты расстреляли ее "неудачно" – она смогла выбраться из заваленной трупами ямы и спустя три недели вернулась в село.

Вы правы – сейчас повторяется то, чего не было с 1945 года – еврейских младенцев не резали со времен Холокоста. Как сказал один из израильских журналистов: "Я думал, что меня разделяет с тем кошмаром более полувека, а оказалось, всего 35 км"...

Я в контексте с происходящим вспоминаю книгу Джоан Роулинг о Гарри Поттере, где представлено абсолютное зло, которое убивает детей. В числе персонажей – родители, которые ценой собственной жизни защищают своих малышей. Только то – художественная литература, а это – реальность.

Сообщалось, что 7 октября в поселке Кфар-Аза супруги-военнослужащие Итай и Адар Бердичевские спрятали своих 10-месячных близнецов в комнате-убежище и погибли, дав бой террористам. Через 13 часов спасенных малышей нашли израильские солдаты и передали родственникам...

Они не военнослужащие, а просто раньше проходили службу и были офицерами. То есть, в свое время, как и большинство израильтян, супруги прошли соответствующую подготовку, но потом были гражданскими. У них в доме хранилось оружие, так как семья жила в приграничном районе. Да, супруги вступили в бой, защищая своих детей. К сожалению, они погибли, но возле их дома нашли тела семи террористов...

Подобных историй сейчас очень много. Например, стало известно о 25-летней девушке, которая была ответственна за охрану кибуцы Нир-Ам. Она быстро поняла, что произошло проникновение террористов и "подняла" всю самооборону кибуцы. В частности, быстро обошла дома, всех разбудила, расставила по правильным "точкам" и люди отбили атаку врага. Таким образом, девушка предотвратила резню (мужественную израильтянку Инбаль Либерман хотят удостоить государственной награды, – УНИАН).

Также мы узнали об офицере полиции, который дежурил на музыкальном фестивале Supernova (фестиваль проходил в нескольких километрах от линии разграничения с Газой. На нем было более 3 тысяч человек, из которых, по предварительным данным, 260 убиты. Десятки молодых людей, в числе которых – иностранцы, ХАМАС взял в заложники, – УНИАН). Этот полицейский сообразил, что террористы перекрыли дороги и расстреливают людей. Через гугл-карту он быстро нашел какой-то альтернативный путь и вывел из "мясорубки" сотню автомобилей, в которых было более 500 человек. Потом полицейский вернулся обратно, надеясь спасти кого-то еще, но в перестрелке с террористами был ранен.

Илья, как бы вы охарактеризовали состояние, в котором сейчас пребывает Израиль?

То, что мы пережили и продолжаем переживать – трагедия библейского масштаба. Я не преувеличиваю. Все это понимают, включая атеистов. Когда стало известно о сорока убитых младенцах, все рухнуло в наших сердцах… Но буквально через час во всех городах люди вышли на балконы своих квартир и начали петь гимн. Это очень помогает. Сразу появляются силы, ты понимаешь, что можешь идти вперед. Израильский народ оказался мудрее своих руководителей, которые несколько лет жили в склоках (на протяжении ряда месяцев в Израиле проходили многотысячные митинги, например, из-за судебной реформы, – УНИАН).

Сейчас мы все объединились – и религиозные, и светские, и правые, и левые. То, что теперь происходит в Израиле, невероятно. Мы понимаем: либо мы, либо они. Израиль – в гневе.

Говорят, в Израиле очень много добровольцев, желающих идти на фронт, и властям удалось максимально быстро мобилизовать сотни тысяч бойцов…

Сборы резервистов в Израиле проходят регулярно, а мобилизация проводится очень быстро. Просто приходит сообщение от командира: "Приезжай". Каждый резервист знает, где его база и что он должен делать. Я – тоже резервист израильской армии. Моя база находится недалеко от нашего дома. В субботу, 7 октября, я получил соответствующую команду и через полчаса уже был в пути. Остановившись на перекрестке на красный сигнал светофора, видел справа и слева от себя таких же резервистов, которые направлялись в свои "точки".

Напомню, Израиль – маленькое государство, в котором живут всего около 10 миллионов человек. Официальная мобилизация сейчас – 300 тысяч, и она коснулась каждой семьи. На базы обратилось людей гораздо больше, чем требовалось. Приведу один из примеров: видел молодого мужчину, которого срочно призвали на линию фронта. Вместе с ним приехала жена. Она оставила детей на своих родителей и хотела воевать вместе с супругом. Командование попросило ее вернуться домой…

Другими словами, гражданские за считаные минуты стали солдатами. Более того, много израильтян, которых война застала за границей, возвращаются домой по собственной инициативе, чтобы защищать страну. У нас даже появилась шутка, ставшая очень быстро популярной. Звучит так: "Знаете, что общего между мобилизацией в России и мобилизацией в Израиле? Ответ: в обоих случаях в аэропортах очень большие очереди молодых мужчин, которые хотят прилететь в Израиль".

Правильно ли я поняла, что вы можете в любой момент оказаться в "горячей точке"?

У каждого из нас – свое назначение. Каждый закреплен за определенной базой. Я служу в Командовании тыла – в войсках, которые работают с гражданским населением, инструктируют, помогают. Повторюсь: в Израиле сборы проходят по несколько раз в год – резервисты постоянно тренируются. Поэтому в момент мобилизации каждый знает, куда едет и что будет делать. Самый большой страх – не суметь влезть в свою военную форму. Вот, скажем, год не надеваешь, а потом не знаешь, как это (с фигурой) произошло (усмехается).

СМИ публиковали фото бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который пошел воевать против ХАМАС. Какие еще известные израильтяне взяли в руки оружие?

Взяли оружие все, кого призвали, а у нас призывают всех, независимо от положения в обществе. Нет брони от службы для каких-то известных людей. Идут воевать все – министры, депутаты, актеры, комики, певцы. Все, кто подлежит призыву. Служат не только дети политиков, а и сами политики. Армия – это народ, народ – это армия.

Сейчас "всплывают" невероятные истории о солдатах, спасающих людей в условиях, экстремальных даже для многоопытных военных. Например, о генерале, который, узнав о резне на юге, надел форму, взял оружие и поехал спасать детей и внуков. По дороге он встретил нескольких солдат, с которыми объединился. Они столкнулся с террористами, была перестрелка и в результате удалось спасти не только семью офицера, а и других людей. (Наом Тибон – 62-летний генерал ЦАХАЛа в запасе. Он – отец журналиста Амира Тибона, который с женой и двумя маленькими дочками много часов прятались в комнате-убежище, в кибуце Нахаль-Оз. В этот поселок ворвались террористы, и семья оказалась в западне. Генерал приехал на помощь из Тель-Авива, – УНИАН).

Много военных, независимо от погон, вступили в бой. И среди потерь – очень высокие чины. Дело в том, что в израильской армии командиры говорят не "вперед", а – "за мной". Командир всегда стоит впереди. Поэтому у нас гибнет много офицеров, наверное, больше чем в армиях других стран. Возможно, это выглядит несколько глупо и нерационально, но значительно мотивирует солдат. Каждый из них знает, что его не подставляют под огонь, а ведут за собой. Так у нас устроена армия.

Власти Израиля призвали население части Сектора Газа выехать оттуда, но, как известно, с эвакуацией возникли проблемы и в адрес ваших военных "сыплются" обвинения в том, что при ударах ЦАХАЛа по местам сосредоточения ХАМАСа могут гибнуть мирные люди…

В Израиле всегда были очень "громкие голоса", которые призывали армию действовать очень аккуратно. В частности, когда военные давали отпор террористам, их просили проявлять осторожность и гуманность. Поэтому у нашей армии всегда были такие предупредительные "инструменты", например, предварительная рассылка населению Газы sms-сообщений, или разбрасывались соответствующие листовки. Была практика холостых ударов по крышам домов – малозарядную взрывчатку бросали сверху, чтобы пошуметь. То есть, предупредить население о том, что здание, в котором дислоцируются террористы, будет снесено.

Как видите, были задействованы все возможные меры, которые не применяют военные в других странах. Армия Израиля всегда стремилась максимально сократить количество потерь среди мирного населения. После 7 октября эта практика была прекращена, потому что ситуация изменилась. Нас ошеломили жестокостью и пришлось реагировать быстро. Поймите, речь не о специальной операции, как раньше называли здесь многие "заварушки". Это война! Жителей Газы предупредили – нужно уйти подальше от мест базирования ХАМАС. Но цель террористов – использовать население в качестве щита. Поэтому они максимально подставляют этих людей под огонь...

Как граждане Израиля относятся к тому, что некоторые организации под эгидой ООН из-за блокады Сектора Газа обвиняют Израиль в нарушении прав человека?

Да, говорят, Газа в блокаде – Израиль отключил электричество и воду. Хотя, раньше, при "заварушках", поставки не прекращались. Более того, когда ракеты, выпущенные со стороны Газы, перебивали их же электрические кабели, израильские специалисты прямо под обстрелами террористов ремонтировали эти коммуникации. Но, повторюсь, ситуация изменилась.

Задайтесь вопросом о том, где израильтяне, которых ХАМАС взял в заложники? Где наши дети и старики, которых террористы "угнали" как скот?! Уволокли малышей, стариков, которые сидели в инвалидных колясках! О какой морали и этике мы говорим, когда похищены порядка двухсот ни в чем не повинных людей? Зачем их вообще похищали? Почему все эти "моралисты" молчат о жестоком убийстве еврейских детей?!

Илья, украинцы, как никто другой, вас понимают. У нас тоже из-за военной агрессии РФ погибло много ни в чем не повинных людей – детей, женщин, стариков…

Мы знаем и сочувствуем вам... К слову, много раз приезжал в Украину, участвовал в телешоу "Рассмеши комика". Потом меня пригласили в шоу "Вечерний квартал", где я выступал на протяжении двух довоенных лет (до полномасштабного вторжения РФ, – УНИАН). Последний раз был на съемках 16 декабря 2021 года, и, кстати, тогда повстречались за кулисами с президентом Украины. Потом в Украине началась полномасштабная война, и мы тоже были шокированы тем, что произошло. И здесь, в Израиле, переживали это вместе с вами.

Этим летом приезжал в Киев, где снимал документальный фильм о том, как украинские комики – самые веселые люди страны – переживают самые невеселые времена. Тогда повстречался с ребятами из "Квартала…", из "Дизель-шоу" – со всеми, кто согласился со мной поговорить. Мы сняли очень трогательный фильм, который я как раз закончил монтировать, уже собирался разместить его в YouTube, но тут война началась в Израиле. На днях общался со своим соавтором Сашей Староминским, который живет в Киеве. Мы говорили, что теперь этот фильм нужно переделывать "на две страны".

Можете передать его суть? Как комики переживают войну?

На мой взгляд, смех – победа над страхом. Именно поэтому диктаторы не любят, когда над ними смеются. Ведь это значит, что их не боятся... Когда я переживаю шок, совсем не хочу шутить. В этот момент я – не комик. Но, когда стресс немножко отходит, то с ним помогает бороться юмор.

Все люди, переживают трагедии внутри себя. Потом, например, писатели пережитое выражают в своей очередной книге, диванные аналитики – в злобных комментариях в Facebook, а комики – в каких-то острых мыслях, которые четко сформулированы. Думаю, я еще напишу о том, что мы сейчас переживаем. Но это будет потом. Сейчас у меня не те мысли, которые помогают творить. Мое творчество всегда было позитивным и никого не ранило. Но мы сейчас все находимся в ненормальных обстоятельствах, и мысли у меня ненормальные, и говорю не так, как раньше, и думаю по-другому. Я – сейчас не я…

Как вы считаете, между событиями в Украине и в Израиле много общего?

В рамках съемок фильма в Украине побывал в Бородянке, Ирпени, Буче, Гостомеле. Общался там с местными жителями. У меня все тогда перевернулось внутри... Да, очень много параллелей между событиями… Я записал ролик – обращение к израильтянам, в котором призвал не падать духом (видео, которое набрало сотни тысяч просмотром, размещено в социальных сетях, – УНИАН). Делал его для своей аудитории просто, чтобы поддержать людей. Но видео "разлетелось", его увидели миллионы людей, в числе которых – много украинцев. И появилось невероятное количество комментариев, в которых граждане Украины поддерживают израильтян. Фразу "мы как никто вас понимаем", сейчас слышим очень часто и это греет наши души.

Спасибо вам, спасибо агентству УНИАН. Израильтянам и тем, кто приехал сюда из-за войны (украинцам и россиянам, – УНИАН), которую Россия развязала против Украины – нам всем, очень важна такая поддержка. Мы нашли солидарность в тяжелые минуты, надеюсь, что и в дальнейшем не только между нашими странами, а и народами дружба будет только укрепляться.

Лариса Козовая