Военно-политическое руководство РФ должно предстать перед трибуналом за нападение на Украину и убийства украинцев.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия не хочет вести переговоры о прекращении войны, а пытается избежать ответственности за преступления, совершенные против Украины.

"Субъекту Путину нужно вернуться к реальности: Первое. Россия единолично напала на Украину и убивает граждан", - подчеркнул Подоляк в сообщении в Twitter.

Он добавил, что никаких других "стран, мотивов, геополитики" нет.

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"Второе. Россия не хочет переговоров, а пытается избежать ответственности. Это очевидно, поэтому движемся к трибуналу", - отметил Подоляк.

Вероятность переговоров с РФ

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия переговоров с Россией. По его словам, это восстановление территориальной целостности Украины, соблюдение положений Устава ООН, возмещение всех убытков, причиненных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии безопасности.

22 декабря президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, что в основе войны на Украине лежит "политика геополитических оппонентов, направленная на растяжение России". По словам главы Кремля, РФ готова вести переговоры об окончании войны, но Киев и его западные союзники якобы отказываются участвовать в переговорах.

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