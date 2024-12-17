Он заявил, что Россию не устраивают никакие предложения о заморозке войны.

Россию не устраивают никакие предложения о заморозке войны в Украине, и она продолжит воевать, пока Украина не согласится с выдвинутыми Путиным условиями. Об этом заявил представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Он заявил, что сценарии замораживания войны, о которых шла речь во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, неприемлемы для Кремля. По его словам, любые мирные инициативы дадут Украине передышку на поле боя и время на перевооружение.

Он также резко отбросил идею об участии НАТО в урегулировании войны. "Альянс и перспектива членства в нем Украины с самого начала были частью проблемы, а не частью ее решения", - заявил Небензя.

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По его словам, Россия готова к переговорам, но только с теми, кто готов "принять реальность и закончить войну".

Напомним, ранее Путин заявлял, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также заявит об отказе от вступления в НАТО.

Мирные переговоры с Россией

Ранее в NBC сообщали о том, что команда Дональда Трампа ведет переговоры с Белым домом и Украиной о завершении войны. По словам источников издания, республиканец "твердо намерен закончить войну в Украине в первый день президентства".

16 декабря Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен готовиться к тому, чтобы заключить соглашение о завершении войны. По его словам, он намерен обсудить это с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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