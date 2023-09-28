Гитанас Науседа отметил, что украинцы бегут от настоящей войны.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал скорректировать миграционный механизм солидарности Европейского союза по распределению нелегальных мигрантов. Он указал, что нынешний вариант не учитывает прием беженцев из Украины.

"Я думаю, что это неадекватно отражено в этом механизме солидарности, потому что это точно такие же люди, как и выходцы из Средиземноморья. Они (беженцы из Украины - УНИАН) бегут, в отличие от тех людей, от настоящей войны, которая включает в себя все ужасы, связанные с этой войной", – цитирует Науседу издание LRT.

Представители стран Евросоюза ведут переговоры о масштабной реформе системы предоставления убежища. Интенсивные споры ведутся вокруг так называемого кризисного регулирования.

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Отмечается, что механизм миграционной политики ЕС предусматривает обязательное участие каждой страны, согласно которому ежегодно будут рассчитывать вклад страны – определенное количество беженцев, которые переселяются, или внесение денежной суммы. При этом власти стран могут выбрать - принимать мигрантов или платить взнос.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

В Европе поток вынужденных мигрантов из Украины давно снизился. Это обусловлено рядом факторов, в том числе успех ВСУ на фронте. К примеру, в Польше закрыли крупнейший центр для украинских беженцев в 30 километрах от Варшавы.

В Ирландии начали размещать украинских беженцев в палаточных городках из-за нехватки свободного жилья. С 1 мая в страну прибыло более 10 тысяч украинцев.

По последним данным, в странах ЕС уже более 4 миллионов беженцев из Украины. Наибольший прирост мигрантов зафиксировали в Германии (+2,0%), Чехии (+2,7%), Ирландии (+3,7%).

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