Стороны обсудили вопросы двухсторонних отношений.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили газопровод "Северный поток-2" и Украину.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Меркель с Путиным обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины, а также транзит российского газа.

"Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток - 2", - говорится в сообщении.

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"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

21 июля стало известно, что США и Германия достигли договоренности по российскому газопроводу "Северный поток - 2".

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Автор: Анастасия Горбачева