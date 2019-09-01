Меркель нашла себе работу после ухода с должности канцлера

Недавно Меркель подтвердила планы уйти из политики в 2021 году и заверила, что к тому времени «способна выполнять свою работу».

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует вернуться к научной работе после того, как уйдет с должности.

Об этом Меркель заявила на церемонии присвоения ей почетной научной степени в Лейпцигской высшей школе менеджмента (HHL), передает Громадське со ссылкой на DW.

«Все университеты, которые вручили мне почетную докторскую степень (таких заведений 17 — ред.), услышат снова обо мне после того, как я уйду с поста канцлера», — сказала она.

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Меркель, которая является физиком по образованию, пообещала, что в следующий раз она останется в науке на больший срок, чем на этой церемонии.

Ангела Меркель возглавляет немецко правительство с 2005 года. Когда ее выбрали канцлером на очередной срок, Меркель объявила, что в 2021 году — когда ее полномочия истекут — она больше не будет претендовать на пост главы правительства.

Недавно Меркель подтвердила планы уйти из политики в 2021 году и заверила, что к тому времени «способна выполнять свою работу». Сомнения в этом появились после нескольких случаев, когда ей стало плохо во время публичных мероприятий.