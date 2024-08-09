Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в 2023 году.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил просьбу Украины арестовать российского диктатора Владимира Путина, если тот будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум в октябре.

"Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит", – сказал он во время правительственной пресс-конференции, пишет Reuters.

Команда Шейнбаум пригласила российского президента посетить инаугурацию, отметив ранее на этой неделе, что направила "дипломатическое сообщение" всем странам, с которыми Мексика поддерживает дипломатические отношения. Посольство Украины в Мексике призвало его арестовать, ссылаясь на ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом ООН (МУС).

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"Мы надеемся, что мексиканское правительство осознает, что Владимир Путин является военным преступником, против которого выдан ордер на арест", – говорилось в заявлении.

Напомним, что МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, обвинив его в незаконной депортации сотен детей из Украины в РФ после того, как Москва начала свое вторжение.

Не только Украина: в Европе также призвали Мексику арестовать Путина

Европейская комиссия призвала правительство Мексики арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум.

Представитель Комиссии по иностранным делам Питер Стано отметил, что Мексика является членом Международного уголовного суда. Это означает, что она юридически обязана арестовать Путина, если тот приедет на инаугурацию.

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