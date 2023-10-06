Вклад США в поддержку Украины составляет 0,3% ВВП страны.

Многие из небольших европейских стран-союзников Украины выделяют большую долю своей экономической мощи на поддержку Украины, чем США. Об этом говорится в анализе CNN международной помощи Украине.

Как отмечает издание, по данным Кильского института, США выделили вторую по величине сумму денег на помощь Украине в целом, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь, после Европейского Союза, который направил в общей сложности около 85,1 миллиарда долларов. Эта цифра не включает взносы отдельных стран-членов ЕС, которые учитываются отдельно.

При этом, как показывают данные, в отличие от некоторых более мелких союзников Украины, вклад США составляет 0,3% ВВП страны.

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Норвегия и граничащие с Россией государства Балтии — Литва, Эстония и Латвия — тратят на войну значительно больше своих ресурсов - более 1% своего ВВП.

Помощь Украине от союзников

Ранее Конгресс США принял временный бюджет, из которого вычеркнули все расходы на поддержку Украины. Это стало результатом внутреннего политического конфликта в США. При этом главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил, что Европа при всем желании не сможет компенсировать Украине тот объем оружия, который поступает от США.

По мнению председателя Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами Александры Устиновой, Если США в ближайшее время не одобрят новую помощь Украине, ВСУ почувствуют дефицит оружия уже через "месяц-полтора". .

Европейские политики откровенно говорят, что страны НАТО уже увидели дно в собственных запасах оружия из-за поставок Украине.

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