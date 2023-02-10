Он ее получил в 2006 году от тогдашнего президента Франции Жака Ширака.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет лишить президента РФ Владимира Путина наивысшей награды Франции - медали Большого креста Почетного легиона.

Как пишет Associated Press, это связано с тем, что эту же награду получил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам Макрона, это должно было показать огромное признание Францией доблести Украины с начала полномасштабной войны.

Отмечается, что из-за развязывание боевых действий в Украине некоторые французские законодатели и активисты призвали президента Франции отменить награду Путина. Ее он получил в 2006 году от тогдашнего лидера Жака Ширака. Макрон ответил, что такое решение "имеет серьезное значение, и его следует принять в нужный момент".

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Как известно, ранее он уже аннулировал эту награду. Так, Макрон лишил голливудского продюсера Харви Вайнштейна его медали после широко распространенных обвинений в сексуальных домогательствах против него в 2017 году. Также награды лишился опальный велосипедист и бывшая звезда Тур де Франс Лэнс Армстронг.

Визит Зеленского в Европу

8 февраля стало известно о внезапном визите украинского лидера в страны Европы. В Великобритании он встретился с премьер-министром Риши Сунаком и выступил с речью в британском парламенте, где поблагодарил народ Британии за помощь Украине.

После этого Зеленский отправился в Париж на встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Там президент Украины и получил почетную награду.

"Уважение Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность", - заявил Макрон.

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